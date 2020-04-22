隆乳矽膠讓子彈轉彎 她中彈奇蹟生還登醫學文獻

2018年加拿大多倫多一名30歲女子因為胸部中彈就醫，如今該案件又重新受到外界關注，根據上周SAGE醫學雜誌發表的案例研究中，該名女子隆乳的矽膠植入物可能讓子彈偏離心臟，成功挽救她的性命，醫師表示，這是第一個納入醫學文獻的個案中因矽膠植入物救回病人性命的案例。

根據「CNN」報導，這起事件發生在2018年加拿大多倫多，女子在街頭上中彈後隨即就醫，外科醫師麥克伊凡努（Giancarlo McEvenue）表示，她身上槍傷入口位於左側乳房，但醫護人員卻在她右乳房下方找到子彈，子彈也使得她右側肋骨骨折。

醫師表示「矽膠植入物改變了子彈的軌跡」，他也提到人體的左側有心臟和肺部，如果子彈直接射進胸部，那麼女子的傷勢可能會更嚴重，甚至會危及到性命，但女子中槍後僅造成肋骨斷裂和矽膠植入物受損，並沒有受到其他傷害。事後醫師移除植入物、沖洗傷口，同時開立短期抗生素治療傷口。

報導中指出，美國批准使用的胸部植入物大多分為兩種，通常會被植入以增加乳房尺寸或重建乳房組織，兩者都有矽膠外層，但一種是由生理食鹽水填充，而另一種由矽膠填充，但它們大小、外層厚度紋理、形狀各有不同之處。