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外送訂單附註要求說「我愛你」 結局讓網友全笑翻

聯合新聞網 / 綜合報導
女子要求外送員抵達送餐時，替她跟男友說一聲我愛你，而這名外送員也確實照做，結局卻讓網友笑翻。示意圖／ingimage
女子要求外送員抵達送餐時，替她跟男友說一聲我愛你，而這名外送員也確實照做，結局卻讓網友笑翻。示意圖／ingimage

近年來外送產業日漸發展，可以附註簡單的客製化服務，也深受人們喜愛。日前一名外送員接到一張女客人為男友訂餐的訂單，並在附註欄要求外送員抵達送餐時，替她跟男友說一聲我愛你，而這名外送員也確實照做，送餐影片曝光後讓網友全笑翻。

根據「9GAG」報導，一名暱稱「Naz_Lucenzo」的外送員，在20日接到一張女客人潔絲（Jayce）的訂單，並且她在備註欄寫上，「麻煩幫我給伊凡（Ivan）餐具，並轉告他我愛他，嘻嘻」，而該名外送員將餐點送達後，也盡責地照做，更拍下影片存證。

影片中可以看到，在外送員抵達後，伊凡戴著口罩出來領取餐點，當外送員說「我愛你，嘻嘻」時，伊凡先是笑了一下，沒想到下一秒竟回覆外送員說「嗯…我也愛你」，爆笑反應讓網友全笑翻。

事後外送員將影片上傳至推特，並提到「收到客戶的特別要求，向她的男友說我愛你，好吧，女朋友開心、男朋友開心、大家都開心，妳要求，我照做」，也有許多網友留言表示「這外送員太棒了」、「從此以後，男朋友和外送員過著幸福快樂的生活」、「男友的反應太可愛啦」。

外送員 口罩 餐具

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