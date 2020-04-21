只要3元！日商店巧克力便宜大放送 理由曝光網友笑讚：太誠實

日本連鎖雜貨店「唐吉訶德」是許多人心中必逛的景點之一，不只產品種類多樣且價格低廉，有時還能挖到意想不到的有趣商品。近日有網友曝光該店一張巧克力特價的照片，下方折價理由明白寫著「難吃」（不味い），讓網友笑讚「也太誠實」。

走進日本商店「唐吉訶德」，觸目可見許多「壓倒的驚安」（意指絕對便宜）的牌子，吸引消費者掃貨。不過這塊牌子也不是每次都有用，近日有日本網友拍下一張產品特價的照片，一包特殊口味巧克力只要日幣10元（約台幣3元），然而過了2天籃子裡的商品依然「滿滿的」，原因就出在特價牌左下角，店家相當老實的寫下會賣這麼便宜的原因就出在「太難吃了」！

這款超便宜的巧克力其實是一種日本整人糖果，一包6個，有芥末白巧克力和榴槤牛奶巧克力兩種口味，氣味和口味都非常刺激。曾有YouTuber試著啃一小口，立刻就受不了吐掉，日本網友也一面倒表示「難吃」、「為什麼要生產這種東西」，大讚製作特價牌的店家「很誠實」，好感度大升。

YouTuber試吃芥末與榴槤口味的巧克力，氣味非常強烈，幾乎無法入口。 圖／截自中村愛チャンネル巧克力試吃影片

照片被分享到臉書社團「日台交流広場後，引起不少台灣網友好奇，紛紛表示「這樣反而會想吃吃看到底多難吃」、「好便宜！便宜到會讓人想試試有多難吃」、「這樣也能作成商品量產，產品經理還沒被解雇嗎」、「賣心酸的」、「感覺應該會有不少YouTuber買來玩」。