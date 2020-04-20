英女無視禁令外出 1小時攬7男上露營車「接客服務」

新冠肺炎肆虐，英國疫情險峻，目前尚未解除外出限制。約克郡有一名女子無視外出禁令，日前駕駛一輛露營車上街，以15分鐘30英鎊（約台幣1120元）的價碼攬客，提供男性色情服務，1小時內就有7名男子上車。

根據《鏡報》報導，約克郡一名30多歲的女子奇里（Kirie Redfield），不顧英國外出禁令逕行外出，她在成人網站貼出廣告，表示可以在15分鐘內以30英鎊得到「很棒的服務」。

奇里依照廣告時間將露營車開到指定公園旁，1小時內就有7名男子上車，之後她又將車開到附近超市的停車場接客。報導指出，奇里認為，她提供的服務與前線醫療人員一樣重要，「這就是我的工作，所以必須要去做，就像醫師、護理師一樣堅守崗位」。

奇里表示，男人需要一些東西，她擁有給予的能力，報導指出，奇里一天可以接待40名客人，但她認為不夠多，且她給予的服務主打「無套性關係」，但她仍認為很安全，她表示，只要1名客人進入車內被服務時，其他人則在車外排隊等待，她也提供預約服務。