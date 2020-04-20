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開學典禮為防疫改採線上 網看畫面吐槽：只有老師是安全的

聯合新聞網 / 綜合報導
日本三重縣鈴鹿市14日舉辦線上開學典禮，被批評根本只有老師是安全的。圖擷自Twitter
日本三重縣鈴鹿市14日舉辦線上開學典禮，被批評根本只有老師是安全的。圖擷自Twitter

為防止新冠肺炎，許多學校改採遠距教學，拉開學生、老師間彼此的社交距離。日本三重縣玲鹿市的國中、國小近日舉辦開學典禮受到關注，為了防止病毒傳播，各所學校改採「線上開學典禮」，不過這種做法卻被網友批評分明在「犧牲學生健康」。

日本《伊勢新聞》報導，原預定6日開學的三重縣玲鹿市，因出現新冠肺炎感染者而延期一週，13日才正式開始新學期，並在14、15日分別舉行中小學及幼稚園的開學典禮。而為避免人潮聚集，學校改變以往所有人聚在同一場所的典禮，改成「線上開學典禮」。

不過從網友分享的照片來看，所謂的「線上開學典禮」，只是各班學生待在教室裡，透過投影幕聽校長說話。而學生的座位也相當密集，仍舊屬於「群聚」的狀態，反而獨自待在辦公室的師長是最安全的。

網友們紛紛在社群上留言吐槽，「不知為何想笑，根本只有老師是安全的」、「反了吧」、「什麼啊，跟平常有差嗎？」、「當學生是白癡嗎？」。不過網路上也有其他意見，認為總比一群人聚在體育館好。

新冠肺炎 日本

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