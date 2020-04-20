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男子肢解弒父後滿身血走進商店 大吼：我吃了他

聯合新聞網 / 綜合報導
哈立德殺害肢解父親後，進入商店大吼，表示自己吃了父親的屍體。圖擷自New York Post
哈立德殺害肢解父親後，進入商店大吼，表示自己吃了父親的屍體。圖擷自New York Post

美國紐約近期發生一起駭人案件，一位男子鮮血淋淋地走進貝果店，向店員大吼陳述自己的犯案過程，他表示自己殺死了父親，並吃掉了他一部分屍體，事後警方調查後真的發現了男子父親被肢解的屍體，並以謀殺罪和非法持有武器的罪行將男子移送法辦，警方表示過去男子曾因持刀被送往醫院就醫，而目前案發後男子則是被送往醫院做精神狀態的評估。

根據「New York Post」報導，這位26歲的犯案男子名為哈立德（Khaled Ahmad），15日他走進紐約布魯克林的一家貝果店，全身是血地向店員大吼，表示自己已經殺掉57歲的父親伊邁德（Imad Ahmad），並吃了他的屍體，而店家老闆見狀後立刻通知警方，警方逮捕哈立德後，便在案發現場發現了伊邁德被肢解的屍體，哈立德事後則向探員承認自己已經吃掉部分屍體。

警方調閱相關通報紀錄，發現在2月時哈立德曾被舉報過4次，其中他曾因為持刀被伊邁德檢舉，送往醫院就醫，而他也曾在募款網站上籌募100萬美元（新台幣約3千萬元），表示因為在紐約物價昂貴，自己壓力相當大，所以想離開這裡，回到故鄉巴勒斯坦，他表示自己在那裡度過了快樂的童年，不過最後並沒有人向他捐贈任何款項。

而案發後哈立德也被警方以謀殺罪和非法持有武器罪行移送法辦，目前他被送往路德教會醫院（Lutheran Hospital）進行精神評估。

屍體 紐約 殺人

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