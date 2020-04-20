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韓男大方摟女友上綜藝節目 遭前妻踢爆對方是小三

香港01 / 朱利安
韓男摟小三上節目。圖片來源／ tenasia
韓男摟小三上節目。圖片來源／ tenasia

不少人都痛恨婚姻中的第三者和出軌另一半，而韓國一名男子最近被揭發與小三以甜蜜準夫妻的姿態上綜藝節目，更是引起公憤。該節目早前播出預告，即有單親媽媽踢爆未來一周的節目主人翁正是其前夫與第三者，由於網民極度關注和不滿，電視台最後決定刪去涉事情侶出演的片段。

韓國綜藝節目《幫我找房子吧》（구해줘! 홈즈）是由藝人替委託的市民，到全國各地尋找合適住所的節目，每周都有不同的委託人出演。而節目最近播出的預告中，一對即將結婚的男女表示希望找到理想的新家。

不過，韓國某討論區上周四（16日）出現一篇〈情婦要出演綜藝節目了〉的帖文，表示節目預告中出現的男子是她前夫，早在2017年她懷孕期間有外遇，即使臨盆的時候也不在身邊，亦沒有照顧家庭。樓主指，曾與友人到情婦家中，對方坦承外遇一事，事後卻控告她「非法侵入住宅」。

樓主當時向丈夫和情婦皆以「賠償損失申請」提訴，法院去年底判情婦有導致家庭破裂的責任，需作賠償。樓主續稱自己正獨力撫養4歲的兒子，不想兒子對父親留下壞印象，故一直以來只提前夫的好事，「很擔心兒子看到爸爸在電視裏的樣子後會受到打擊，可以的話，希望不要播這一集」。

雖然原帖已在討論區消失，但事件卻在韓國網絡瘋傳，大批網民批評上節目的情侶不知廉恥：「破壞一個家庭還敢這樣幸福上節目？」部分人更要求政府恢復在2015年廢除的通姦罪，「應該節目播出之後再說這些事情，好讓全國人都知道他們」。由於事件引來不少爭議，MBC電視台回應指會刪去涉事情侶的相關片段。

延伸閱讀：

5句《夫妻的世界》台詞看透婚姻中的不完美　出軌可以被原諒嗎？

新冠肺炎︳英男背妻偷食與情婦遊意大利中招　太太不知情慘被隔離

文章授權轉載自《香港01》

情侶 韓國

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