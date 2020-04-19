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利物浦百年一遇奇才6歲神童體格如C羅 球技梅西也讚好

香港01 / 記者高詩琦／報導
一頭長髮和大眼睛，Arat Hosseini確實像個小女孩。圖／Instragram
一頭長髮和大眼睛，Arat Hosseini確實像個小女孩。圖／Instragram

你懂得打後空翻嗎？學懂的時候又幾歲？來自伊朗的「小神童」Arat Hosseini，1歲就學懂打後空翻，現年6歲的他，已擁有如C朗般的體格，就連足球技巧也吸引了球王美斯的注意。Arat到底如何長大？他有經歷過嚴苛的訓練嗎？他支持哪一支球隊？以下為大家帶來小神童Arat的故事。

Arat爆紅已不是一朝一夕，instagram粉絲早已超越300萬，他去年一段踢波影片大騷出眾腳法，卻被誤傳為「足球女神童」。事實上，7歲的Arat是貨真價實的男子漢，儘管生於伊朗的他擁有波斯人的長睫毛、澄明大眼，但看他一身線條分明的肌肉，和許多成年男子也無法擁有的「六格腹肌」就知道他是個可愛小男孩。

Arat Hosseini年僅6歲就已練出一身肌肉。圖／Instragram
Arat Hosseini年僅6歲就已練出一身肌肉。圖／Instragram

從父親為他經營的instagram帳戶，可以見到Arat早於1歲10個月大已學懂打後空翻、甚至徒手爬牆，不少孩子同齡的時候連路都走不穩。到6歲的今天，他最愛的就是足球，現在於利物浦足球學院受訓，亦在利物浦市定居，其父透露，儘管曾遇曼聯及阿仙奴挖角，最終他們仍被紅軍說服留下。從照片可以見到他穿起利物浦訓練裝、戴上歐聯冠軍獎牌，及入場觀看紅軍比賽、為沙迪奧文尼入球而歡呼。

Arat Hosseini在13個月大時已獲許多國家相中，希望邀他到別國入籍，最終父親帶他到利物浦受訓，於英國定居，但沒有轉國籍的打算。圖／Instragram
Arat Hosseini在13個月大時已獲許多國家相中，希望邀他到別國入籍，最終父親帶他到利物浦受訓，於英國定居，但沒有轉國籍的打算。圖／Instragram

鍾愛梅西　球技獲球王回應

那麼，紅軍球迷真的可以期待他有天代表一隊上陣嗎？小Arat的心卻似乎另有所屬。在最近的影片中，Arat穿起巴塞隆拿10號球衣，向鏡頭說：「你好，梅西，我愛你！」未料，影片真的獲美斯回應「謝謝你Arat！你真的很有水準呢，令我留下了深刻印象！抱抱吧！」

鍾愛梅西、C羅和穆罕默德沙拿的Arat，隨即又再拍片回應，他在片中嘗試了多次倒掛射水後終於成功，再發表感言：「謝謝梅西！謝謝巴塞隆拿！」更兩次親吻巴塞的會徽，又會否令其他隊伍球迷心碎？事實上，Arat在影片中常穿起不同歐洲勁旅的球衣，利物浦、曼聯、皇家馬德里、巴塞隆拿、祖雲達斯、多蒙特等等，都被他穿遍了。這對小孩子來說是尋常事，對父親來說，也是為兒子未來「鋪路」需有的考慮。

Arat的爸爸說，兒子從嬰孩時期已展現過人天賦，亦常表現出對運動的興趣，他在Arat僅僅9個月大時已開始訓練他，再長大一點後，才漸漸讓他接觸體操、健身、足球及拳擊等，在訓練時數上仍極有限制，只有5至20分鐘不等。當然，Arat或許是個特例，不應胡亂仿傚。

Arat Hosseini和父親感情十分要好。圖／Instragram
Arat Hosseini和父親感情十分要好。圖／Instragram

旁人聽了，或會擔心Arat是否願意受訓？Arat爸爸亦透露自己面對不少批評：「有人說，若我們不是在伊朗生活，我早就被控告虐兒了，也有人說我拿兒子當搖錢樹，但還是有少數人知道，我是個傳統的父親……我希望透過分享影片，讓像我們一樣貧窮的家庭知道，就算沒有昂貴的訓練設施，也能成功，需要的是不停地嘗試。我們希望成為別人的動力。我愛我的兒子。」在舊照片中，Arat練習後空翻的場地不是舒適的房子，而是滿是沙礫的街頭。

最強的不是肌肉　而是意志

的確，從Arat的影片中，可以見到他在每個訓練中都展露出笑容，甚至在做仰臥起坐時，即使爸爸說「已經做夠了」，但Arat仍會堅持再多做一點。

堅持，是Arat最強的利器，要求同齡小孩堅持一件事絕不容易，但這伊朗小子卻往往屢敗屢試，無論是哪一個訓練動作，他失敗的時候也會哭，但還是會哭著再嘗試，直到成功一刻舉起雙手歡呼，Arat受傷也不少，撞傷腳趾、爆眼角等都不陌生，但面對縫針等對小孩子來說相當可怕的事，他都表現得相當堅強。或許，這就是與生俱來的運動員特質。

Arat年紀還小，想加盟巴塞？繼續效力利物浦？出戰奧運會？一切一切都仍言之尚早。就讓他好好享受深愛的運動，在被現實污染前，繼續快樂地成長吧。

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文章授權轉載自《香港01》

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