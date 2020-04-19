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73歲精壯伯伯抗疫訓練秘技 聲稱練5分鐘等如跑3公里

香港01 / 記者吳慕兒／報導
跳繩大叔（Skipping Sikh）教如何在家健身，他表示跳繩5分鐘，等同於跑3公里的路。圖／Twitter＠Skipping Sikh
跳繩大叔（Skipping Sikh）教如何在家健身，他表示跳繩5分鐘，等同於跑3公里的路。圖／Twitter＠Skipping Sikh

新冠肺炎（COVID-19）疫情下全球人類什麼地方也不能去，在家工作（WFH）少有運動，肚子輕易長出一圈肥肉。健身房和體育設施全面關閉，令熱愛運動的朋友相當氣餒。或許因為這樣，令英國一位專門教授大家如何在日常生活中鍛煉身體的73歲伯伯大受歡迎，人氣急升。

73歲的Rajinder Singh熱愛跑步，英國因新冠肺炎疫情嚴重下「鎖國」，導致他未能繼續每星期一次到公園跑步的習慣，一度令他相當失落。

疫情下如何維持運動量，是全世界人類的共同難題，Rajinder Singh想起小時候軍人父親的提議，決定再次拿起繩子，還發揮創意，想出一系列在家中也可輕鬆做到的訓練。

家中找到的工具也可以成為健身器材，澆花的水壺就是其中之一。圖／Twitter＠Skipping Sikh
家中找到的工具也可以成為健身器材，澆花的水壺就是其中之一。圖／Twitter＠Skipping Sikh

跳繩5分鐘相當於跑3公里

他指出，「我不是專家，但如果你跳繩5分鐘，那相當於跑3公里的運動量。」4月中他以「跳繩大叔」（Skipping Sikh）的名字，開設Twitter帳戶，公享在家訓練心得，「你可以在家中，也可以在後花園跳繩，連運動鞋也不用穿，只需要一條繩。」

Sikh是錫克人的意思，廣義上泛指居住在印度或巴基斯坦旁遮普地區的錫克人，也可以是錫克教徒的意思。從跳繩大叔的頭巾和大鬍子，應為後者。

跳繩大叔（Skipping Sikh）示範高難度的半度倒吊，他也呼籲切勿隨意模仿。圖／Twitter＠Skipping Sikh
跳繩大叔（Skipping Sikh）示範高難度的半度倒吊，他也呼籲切勿隨意模仿。圖／Twitter＠Skipping Sikh

他時常上載健身片段，鼓勵大家在家隔離也要保持運動。他不止跳繩，還用家中常見物品，強身健體。

跟99歲二戰退役老兵Captain Tom Moore一樣，他在女兒協助下，在籌款平台為英國國民保健署（NHS）的醫護人士籌款。Captain Tom在家中後花園步行為醫護籌款，感動世人，已籌得超過2500萬英鎊。跳繩大叔的籌款專頁新成立不久，暫時只有116人支持，善款3500多英鎊。

跳繩大叔表示，自己一心只希望助已助人，又讚揚Captain Tom啟發了他，「他令我想起哥哥或父親，令我回想起軍隊。」兩人近日有機會在傳媒訪問期間通話，他希望當疫情過去，可以跟Captain Tom見面，「我想跟他一起健步行」。

Captain Tom在家中後花園步行為醫護籌款，感動世人。圖／路透社
Captain Tom在家中後花園步行為醫護籌款，感動世人。圖／路透社

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文章授權轉載自《香港01》

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