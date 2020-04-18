疫情延燒英國藝術家在家工作 廁所塗鴉讓老婆氣瘋了

全球新冠肺炎(COVID-19)疫情延燒，許多國家也因為疫情而頒布禁足令，英國就是其中之一，英國著名塗鴉家班克斯因為無法出門到街上快閃作畫，只好在家裡繼續發揮自己的塗鴉功夫，他在浴室畫上一群老鼠在浴室搗亂的場景，並寫上「我老婆討厭我在家工作」。

班克斯在社群平台Instagram上傳照片，留言寫道「我老婆討厭我在家工作」，可以看到照片中，家裡浴室充滿著「老鼠」的場景，不論是老鼠踩在鏡子上、拉著掛東西的圈環、還把衛生紙當單輪腳踏車踩，弄髒到無法收拾、把沐浴用品用倒、甚至還踩在馬桶上解放。

班克斯在家裡浴室畫上老鼠趣味塗鴉。 圖／取自IG

網友看到也笑說「我絕對喜歡這個....完全讓我笑了幾分鐘...為您的妻子感到抱歉！但是....我愛那個在廁紙上奔跑的小傢伙！ 和鏡子裡的小傢伙倒數計時...。」、「一種浴室的裝修靈感」、「我好像可以懂他老婆不開心的理由」。

班克斯(Banksy)，現年46歲，是一位英國塗鴉藝術家，作品經常帶有諷刺意味，塗鴉大多運用獨特的模板技術拓印而成，已經在世界各地不同城市街道、牆壁及橋樑出現，甚至成為當地引人入勝的城市面貌，他是一名影印機技術員之子，最初是要學習當肉店屠夫，但後來被興起的塗鴉熱潮影響深陷其中，至今仍活躍於倫敦的塗鴉藝術界。