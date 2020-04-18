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親友鳴槍慶祝他出獄 進家門前遭表親子射中頭部身亡

聯合新聞網 / 綜合報導
薩利出獄那天，不小心遭子彈射中，送醫後不治。 圖／aljazeera
薩利出獄那天，不小心遭子彈射中，送醫後不治。 圖／aljazeera

約旦有一名46歲受刑者薩利（Sari Salem Wardat），在出獄的那天，許多家庭成員聚在一起慶祝，但卻連家門都還沒進，就因表親艾哈邁槍枝走火，命中薩利頭部，他當場倒地，後來送醫急救仍回天乏術。

根據「半島電視台」報導，事情發生在約旦北部，現年46歲的薩利被釋放出獄的那天，有許多家庭成員和鄰居聚在一起歡迎他，薩利下車後，他的表親艾哈邁將槍枝指向天空，鳴槍歡他，但武器似乎有卡住的情況，之後兩個人沿著馬路行走，艾哈邁揮舞著槍，此時槍枝突然走火，子彈正中薩利頭部，緊急送醫搶救後仍不治。

警察表示，薩利是一名五歲小孩的父親，薩利先前因為攜帶無牌武器和抗拒逮捕因此被判處八個月徒刑，因為政府因防止新冠病毒採取的特殊措施，讓他提前兩週釋放，有消息人士表示薩利是一名毒品販賣與走私者，但家屬不願意證實這個說法。

艾哈邁目前已經遭到警方逮捕拘留，他是約旦武裝部隊的成員，有親戚描述他「不是很聰明」，幾前年的一場婚禮，他在那裡發射了散彈槍，當時也造成6個人受傷。

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