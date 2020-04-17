影／奮力釣起鱸魚只剩頭「鮮血直滴」 男下秒遭鯊魚瘋狂猛追

在海中釣魚，永遠不知道釣上來的會不會是其他人的食物。澳洲一名男子西蒙帶著自己懷孕的未婚妻到瑪格麗特河（Margaret River）釣魚，他們上傳的影片可以看到，兩人釣到一顆仍在滴血的魚頭，沒想到竟引來鯊魚緊緊尾隨，所幸兩人最終平安脫離。

據媒體《BeachGrit》描述，受到新冠肺炎影響，身為護理人員的西蒙趁著休假，帶著自己懷孕的未婚妻出門透透氣，他們選擇遠離人群到海上釣魚。事發當天，西蒙的未婚妻在日落前釣到一條海鱸魚，兩人奮力許久終於將魚拉上來，不過卻只剩下一顆頭。

沒想到鱸魚頭竟引來鯊魚，西蒙的IG影片中拍到，兩人將魚頭拉起時，魚頭仍不停的噴出鮮血，過了不久原本平靜的水面突然浮出鯊魚鰭，並直直朝兩人游去，鯊魚更試圖要咬西蒙的腳及兩人騎乘的水上摩托車，場面相當驚險。

西蒙緊急踩下油門向海岸駛去，他形容看到鯊魚當下，旁邊又有個懷孕的未婚妻，讓他腎上腺素飆升，所幸最終他們與鯊魚拉開距離，兩人平安無事。