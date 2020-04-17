影／「澳」客要求退貨4800捲衛生紙 超市主管比中指怒嗆

新冠肺炎疫情不減，讓多個國家延長禁足令或封城令。也造成消費者囤貨、爆買的現象。澳洲連鎖超市Drakes的主管德雷克日前上傳一部影片，嚴厲譴責一位到超市要將先前購買的150袋衛生紙及乾洗手液退貨的民眾，他怒嗆「就是你這種人造成國家的問題。」

德雷克（John-Paul Drake）在其個人Youtube頻道解釋超市近期為何要限制民眾的購買量及其他工作狀況，8日他上傳新影片，提到一名顧客想要將先前購買的150袋32捲裝衛生紙及150份乾洗手液退還，讓德雷克氣到在影片比中指，並對著客人說：「就是你這種人造成國家的問題。」

據《澳洲新聞網》報導，德雷克說這名顧客原本打算將這些商品放到eBay上販賣，但eBay卻不讓他這麼做。另外德雷克也解釋，這名顧客並不是一次性在超市購買這麼大量的商品，而是有20人分散到不同家超市做購買。

Drakes在過去幾週受到疫情影響，超市內也出現大量購買潮，短短四週內就買出八個月用量的衛生紙，麵粉更是在九天內，就賣出一年的供應量。德雷克呼籲，限制民眾購買量是為了讓貨物進來時，每位客人都可以買到一點東西，並希望大家就只購買短期所需的物資。