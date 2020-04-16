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路邊驚見木頭撞臉「多啦A夢」 網喊：大雄快來救人

香港01 / 朱利安／綜合報導
路邊撞見神似多啦A夢臉龐的木頭。圖擷自twitter
路邊撞見神似多啦A夢臉龐的木頭。圖擷自twitter

出外郊遊若多點留意周遭，說不定會有驚人發現。有日本網民早前在Twitter上傳爆笑圖片，看到郊外草叢處竟有神奇木樁，浮現多啦A夢的憔悴臉容，笑倒一眾網民，紛紛驚呼多啦A夢被「封印」了，要好拍檔野比大雄趕快出手相救。

根據網友上傳的照片，路邊一處草叢堆上驚見與多啦A夢「撞臉」的木頭，一圈圈木紋像是多啦A夢典型的圓滾滾大頭，雙眼頂着大黑眼圈，疲態盡現；看似在對途人絕望呼喊，原PO都忍不住為它配上對白：「大雄，救救我……」

貼文在短短4天便吸引近13萬個讚，以及超過2萬個轉發，有網民看過照片後就精準點評「多啦A夢來到現實世界了」、「好明顯的多啦A夢」，又指該圖應列作「衝擊影像」，估計「多啦A木」應該使用了法寶「材質變換機」，不小心將自己變成了木頭。

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文章授權轉載自《香港01》

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