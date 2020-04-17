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影／切換鐵軌不用菱形交叉 澳洲奇特鐵路「兩側上開」網讚太酷啦！

聯合新聞網 / 綜合報導
澳洲某處的交叉鐵路，選擇使用少見的上開橋式交叉。圖／YouTube
澳洲某處的交叉鐵路，選擇使用少見的上開橋式交叉。圖／YouTube

來自愛爾蘭的交通系Youtuber「topautos」最近在頻道裡介紹了來自澳洲的奇特「十字鐵路」。這個鐵路交叉口利用「上開橋」式的設計切換鐵軌運行的方向，讓許多網友驚艷。

在鏡頭中，左右向的鐵軌覆蓋在前後向的鐵軌上，讓左右向的火車能夠通行；等到前後向的鐵路要通行時，再將橋向上「打開」，便可切換方向。

根據Netlab報導，這個十字鐵路口的下方鐵軌，是澳洲昆士蘭當地的客運與貨運鐵路；用上開橋連結的，則是當地用來運送甘蔗的小火車，比起一般的客運列車較長。

不過，為什麼在這個交叉點上，沒有使用更常見的菱形交叉，而是用這種操作起來較為複雜的形式呢？原來，是因為菱形交叉會產生較大的噪音，同時也會使列車不得不減速。為了讓客運列車能夠維持高速順暢通行，澳洲當地才採取了這樣特殊的設計。

不少網友看了都紛紛表示：「從沒看過這種交叉方式，好酷喔」、「很有澳洲風格！」，不過也有網友看了影片中空無一人的貨運列車，笑稱「他們要把我們的新鮮空氣送到城裡了」。

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