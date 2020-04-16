因疫情失業卻意外中樂透 澳洲男每月領37萬獎金連20年

新冠肺炎（COVID-19）疫情重創國際經濟，許多企業因財務問題被迫使員工放無薪假，甚至裁員，而這也使許多家庭頓時失去經濟來源。近期有位澳洲男子受疫情影響而失業，一家三口頓失經濟收入，而男子在期間上網買了樂透，沒想到12日開獎後卻改變了一家的生活，男子中了最大獎，連續20年每月可獲2萬澳幣（新台幣約37.8萬元），事後他受訪表示自己中獎當晚整夜未闔眼，一家的財務也得以自由使用。

根據「Lad Bible」報導，這位20歲的澳洲男子與妻子同住，並育有一個小孩，近期他因為新冠肺炎的影響而失業，這使得他的壓力變得很大，而期間他上網購買了樂透，沒想到12日開獎時男子卻意外獲得最大獎，在未來20年內每月可獲37.8萬元獎金，總計約9千多萬。

他受訪時表示自己中獎當晚都沒有闔眼，他說「昨晚我檢查了我的網路帳戶，發現自己得獎了，我叫醒妻子告訴她，她尖叫了，這真的令人難以置信，我檢查了我的帳戶很多次，看它是不是真的，我們沒有闔眼，整夜熬夜看電視，談論我們將要做什麼，這是一種美妙的感覺。」

而他也透露妻子的計畫，他說「她想做任何事，一輛新車、一個假期、一棟我們夢想中的新房子，當然還有瘋狂購物。」