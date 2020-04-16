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佛州奧蘭多驚現怪案…公寓4年3棄嬰 都是同父同母

世界日報 / 記者胡玉立／綜合報導
奧蘭多公寓大樓幾年內連續發現3名棄嬰，DNA顯示他們同父同母。 圖／翻攝自wesh2新聞畫面
奧蘭多公寓大樓幾年內連續發現3名棄嬰，DNA顯示他們同父同母。 圖／翻攝自wesh2新聞畫面

佛羅里達州奧蘭多威洛奇公寓群(Willow Key Apartments)去年７月有人在住戶門外發現一名剛出生一天的棄嬰。由於2016年和2017年那裡都曾發現棄嬰，奧蘭多警局決定檢測這些嬰兒的DNA，結果發現：三名嬰兒同父同母。

奧蘭多警方為找出遺棄他們的父母，要求動用執法信託基金，付費5000元給United Data Connect公司進行專業調查。

該公司由前丹佛檢察官設立，有逾上百萬人DNA公共數據庫，聘有遺傳家譜學專家，號稱可結合遺傳家譜研究發現重要訊息，幫助解決犯罪謎團、回答家庭問題並開啟數據中隱藏的世界；此項動支案13日獲得市府通過。

奧蘭多警局探員盧克(Ghena Wasserman Luker)在寫給警長羅隆(Roln)的備忘錄指出：「有鑑於這對父母的惡劣疏失行徑，加上此案與其他可查到的案件都不相同，相當怪誕，須對所有涉案方全面調查。」

執法信託基金是警方沒收行動後的剩餘資金，可用來滿足警方特殊需求，如額外設備或支付複雜調查費用。

去年7月發生的棄嬰案，警方據報前往位於Arnold Palmer Drive的該三層公寓群，發現棄嬰被包在T恤裡，附的紙條指嬰兒母親「怕小孩父親會給孩子帶來風險」，才將嬰兒遺棄。

2017年棄嬰案件附的紙條則是敦促發現者將嬰兒帶去消防隊。依據佛羅里達州法，看護者可將新生嬰兒留在醫院或消防局七天，不致受到刑事指控。嬰兒將獲得醫療服務，監護權交給兒童家庭事務廳。

盧克指出，「研究人員通過DNA測試已找出了幾個可能的嬰兒家庭成員，但相關訊息仍需遺傳家譜專家的專門知識，才能正確解釋並識別嬰兒父母。」

奧蘭多警局發言人羅德里格斯(Heidi Rodriguez)表示，一旦識別出嬰兒父母，警方第一步行動將是「確保母親和任何其他孩子的安全福祉。在聯繫當事者並確定其需求後，會提供社會服務或醫療救助等援助。」

嬰兒

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