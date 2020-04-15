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用整條兒童脊椎做「人骨包」 富二代設計師曝從道德來源取得

聯合新聞網 / 綜合報導
富二代設計師用鱷魚舌頭和「道德來源」的人類兒童脊椎製作人骨包引起軒然大波。圖擷自每日郵報
富二代設計師用鱷魚舌頭和「道德來源」的人類兒童脊椎製作人骨包引起軒然大波。圖擷自每日郵報

印尼一名富二代設計師創作了一款「人骨包」，日前在IG上曝光後被罵翻，據稱該包包是用鱷魚舌頭和「道德來源」的人類兒童脊椎所製成，另外他還表示他收藏塑化的人類遺體和白化病皮膚，整起事件在社交媒體引起軒然大波，也有許多人檢舉販售該包包的網站。

根據「每日郵報」報導，創作爭議提包的設計師是一名印尼富二代普特拉（Arnold Putra），他在2016年販售人骨包，而該包要價5000美元（約15萬元新台幣），普特拉強調使用的脊椎是加拿大的醫療盈餘，並且是透過道德管道取得。

普特拉表示，脊椎是向加拿大醫療機構所購買，還附有文件，他也提到可以從有執照的公司購買骨頭，這些公司會捐贈人體標本給醫院，偶爾會出售他們做盈餘，而普特拉也以必須遵守保密協議為由，拒絕公開文件。

目前人骨包已被原販售的網站移除。但在Instagram上，帳戶@byarnoldputra，曾寫下產品介紹，聲稱手柄是「由患有骨質疏鬆症的整個兒童脊柱製成的」，但普特拉表示該帳號不是由本人親自管理，並一概不承認骨頭是屬於兒童的。有專家在看過人骨包照片後認為，幾乎可以確定包包是用人類脊椎所製成。

普特拉生活奢迷，儘管說自己沒有經營帳號@byarnoldputra，但他經常使用自己的個人帳戶來炫富，他時常發出到各處旅遊、穿高級訂製服等的照片，更曾與時尚名人合照。2017年他更被Tatler Indonesia選為印尼最多車子收藏的人之一。

印尼 富二代 加拿大 社交 Instagram

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