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影／印度女童瑜伽動作創世界紀錄 網友驚嘆：以為在看GIF

香港01 / 楊宇翹
印度11歲女童高難度瑜伽動作破世界紀錄。圖片來源／ youtube
印度11歲女童高難度瑜伽動作破世界紀錄。圖片來源／ youtube

瑜伽除了保持體魄的運動，不少人亦視為挑戰難招式的考驗。印度一名11歲女童年初就以瑜伽動作打破健力士世界紀錄，但名為「Niralamba Poorna Chakrasana」的動作難度十足，該女童做來亦相當順暢，不少網民亦驚嘆「以為自己在看GIF圖片」。

今年頭在印度奈尼塔爾縣裏誕生了一項健力士世界紀錄。11歲女童Riya Paladia 1分鐘內完成了21次名為「Niralamba Poorna Chakrasana」的瑜珈招式，打破了同樣由印度人所創下的15次紀錄。

名字長達25個英文字母的瑜珈招式「Niralamba Poorna Chakrasana」，中文的譯為「蛇行式瑜伽」。顧名思義，這動作做起來有如蛇一般的蠕動。從影片可見，Riya Paladia先平躺在地板，然後在沒有任何支撐下只運用身軀力量直接站立，1分鐘內重覆21次。

Riya速度驚人，動作如同機器人一般順暢，除了引來現場觀眾掌聲四起，不少網民其後其後看到相關影片表示震驚。有人笑言Riya真的如蛇一樣，「這真的是人可以做到的事嗎」，最有趣的是有網民直言「「以為自己在看GIF圖片」。

該女童教練Amit接受訪問時表示，Riya熱衷於體操和瑜珈，更日花3至5個小時訓練，高峰時期曾達7至8個小時。

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文章授權轉載自《香港01》

印度 瑜珈

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