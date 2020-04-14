居家禁令只有倒垃圾能出門放風 「盛裝垃圾桶旅行」全球夯

受到新型冠狀病毒疫情影響，世界各地的政府都開始限制民眾外出，只有在「倒垃圾」等必要時刻能夠呼吸新鮮空氣，有些民眾便因此苦中作樂，將外出倒垃圾的時間當作他們僅有的外出機會而趁機盛裝打扮。

根據CNN報導，居住在澳洲東岸荷維灣的丹妮爾・愛斯古（Danielle Askew），從兩週前開始在臉書上經營「隔離期間的垃圾桶旅行（Bin Isolation Outing）」社團，和朋友一起提倡讓澳洲各地的居民穿著有趣的服裝上街倒垃圾。這個社團不只在澳洲風靡，甚至也流行到美國和英國等世界各地，成員人數上看數十萬人。

居住在英格蘭達比郡的莎拉珍・賀恩（Sarah Jane Hurn）也是其中的一員，她在家中悶了將近四週，收到住在威爾斯的朋友分享的貼文鼓勵，她也在隔天穿著泳衣出門倒垃圾。這套泳衣原本是她預定外出旅行時穿的，但旅行目前已經取消了。莎拉珍也將這段過程拍成影片上傳，分享給其他人。

影片下方累積了許多支持的留言。即使被外界封鎖隔離，看來許多人依然保有著幽默感，創造出防疫期間的獨特回憶。