疫情物資戰 美超市：乾洗手、衛生紙搶完 換搶「染髮劑」

美國爆發新冠病毒疫情的第一周，「乾洗手」手部酒精消毒凝膠、洗手肥皂、消毒用品是消費者搶購商品。疫情堂堂進入第五周，沃爾瑪(Walmart)執行長董明倫(Doug McMillon)說，過去幾周消費者採購項目出現轉變，如今民眾搶購的重點商品為修髮剪及染髮劑。

疫情蔓延之下，正在居家避疫中的美國民眾，過去一個多月來的消費行為，發生了足以反映當前生活真實需求的微妙變化。

董明倫日前接受「今日」(Today)新聞節目專訪時說：「明顯可以看出，民眾待在家裡這段期間，大家的關注焦點開始轉移。」

他舉例說，消費者在疫情爆發初期，大量購買食物及消耗用品，後來漸漸購買拼圖、遊戲組合等不退流行且具有教育意義的家庭娛樂產品。

董明倫表示，疫情發生一個月以來，民眾由於無法上髮廊，開始想辦法自己動手打理頭髮，因此修髮剪、染髮劑銷售大增。他說：「這是頗為有趣的動態趨勢。」

有線電視新聞網(CNN)報導，根據尼爾遜調查公司(Nielsen)統計，在疫情第一周，「乾洗手」手部酒精消毒凝膠、洗手肥皂、消毒用品受到消費者基於恐慌心態的瘋狂採購，第二周之後，民眾則紛紛搶購衛生紙。

螺旋式切法火腿(Spiral ham)、烘焙用酵母粉(baking yeast)是疫情邁入第三周及第三周之際，消費者大量購買的商品。而到了第五周之後，銷售突然成長的則是修髮剪、染髮劑。

尼爾遜調查指出，修髮剪銷售量在4月4日截止的單周之內，比去年同期足足增加166%，染髮劑銷售量也比去年同期上升23%。