疫情物資戰 美超市：乾洗手、衛生紙搶完 換搶「染髮劑」

工作之餘,身兼義工的百老匯小提琴家Martin Agee在美國動物防虐組織(American Society for the Prevention of Cruelty to Animals,ASPCA)為受過虐待的狗兒演奏——當巴赫、莫札特、韓德爾的樂聲響起,正在療養的狗兒不但很快停止吠叫,還會從床上蜷坐起來,準備享受專屬的音樂節目。

2020-04-13 09:02