快訊

第5波網購口罩15日開始！可訂4至8歲小童立體口罩

直播／好消息！睽違36天 國內今無新增新冠肺炎病例

聽新聞
test
0:00 / 0:00

疫情物資戰 美超市：乾洗手、衛生紙搶完 換搶「染髮劑」

世界日報 / 記者顏伶如／綜合報導
疫情進入第五周，沃爾瑪(Walmart)執行長董明倫(Doug McMillon)說，過去幾周消費者採購項目出現轉變，如今民眾搶購的重點商品為修髮剪及染髮劑。 美聯社
疫情進入第五周，沃爾瑪(Walmart)執行長董明倫(Doug McMillon)說，過去幾周消費者採購項目出現轉變，如今民眾搶購的重點商品為修髮剪及染髮劑。 美聯社

美國爆發新冠病毒疫情的第一周，「乾洗手」手部酒精消毒凝膠、洗手肥皂、消毒用品是消費者搶購商品。疫情堂堂進入第五周，沃爾瑪(Walmart)執行長董明倫(Doug McMillon)說，過去幾周消費者採購項目出現轉變，如今民眾搶購的重點商品為修髮剪及染髮劑

疫情蔓延之下，正在居家避疫中的美國民眾，過去一個多月來的消費行為，發生了足以反映當前生活真實需求的微妙變化。

董明倫日前接受「今日」(Today)新聞節目專訪時說：「明顯可以看出，民眾待在家裡這段期間，大家的關注焦點開始轉移。」

他舉例說，消費者在疫情爆發初期，大量購買食物及消耗用品，後來漸漸購買拼圖、遊戲組合等不退流行且具有教育意義的家庭娛樂產品。

董明倫表示，疫情發生一個月以來，民眾由於無法上髮廊，開始想辦法自己動手打理頭髮，因此修髮剪、染髮劑銷售大增。他說：「這是頗為有趣的動態趨勢。」

有線電視新聞網(CNN)報導，根據尼爾遜調查公司(Nielsen)統計，在疫情第一周，「乾洗手」手部酒精消毒凝膠、洗手肥皂、消毒用品受到消費者基於恐慌心態的瘋狂採購，第二周之後，民眾則紛紛搶購衛生紙。

螺旋式切法火腿(Spiral ham)、烘焙用酵母粉(baking yeast)是疫情邁入第三周及第三周之際，消費者大量購買的商品。而到了第五周之後，銷售突然成長的則是修髮剪、染髮劑。

尼爾遜調查指出，修髮剪銷售量在4月4日截止的單周之內，比去年同期足足增加166%，染髮劑銷售量也比去年同期上升23%。

疫情 染髮劑 酒精 COVID-19 新冠肺炎

延伸閱讀

eBay延攬沃爾瑪電商部門營運長 擔任執行長

爆紅《夫婦的世界》原版角色比一比！小三為《追殺夏娃》最美女殺手

《尼爾：人工生命》將重推HD版本 手機版內容也快了！

PC福音《惡靈古堡3重製版》吉兒比基尼模組流出，連2B都做好了

相關新聞

疫情物資戰 美超市：乾洗手、衛生紙搶完 換搶「染髮劑」

美國爆發新冠病毒疫情的第一周，「乾洗手」手部酒精消毒凝膠、洗手肥皂、消毒用品是消費者搶購商品。疫情堂堂進入第五周，沃爾瑪(Walmart)執行長董明倫(Doug McMillon)說，過去幾周消費者採購項目出現轉變，如今民眾搶購的重點商品為修髮剪及染髮劑。

東京成田機場爆大廳睡紙箱隔離 網友批：打算讓大家都感染

隨著新型冠狀疫情擴散，日本在日前祭出「緊急狀態」措施進行應對。與此同時，日本政府也在機場積極地採檢自海外入境的旅客。東京成田機場大廳目前出現了許多救災用的「紙箱床」，提供給等待採檢結果的旅客過夜，卻在網路上引起了軒然大波。

韓國孕婦地鐵站突陣痛！女大生按摩助分娩 乘客組人牆保護

今時今日在街上見到旁人身體不適，你會否停下來幫忙嗎？韓國首爾上月底發生一件溫暖人心的好人好事，一名20多歲的孕婦在地鐵站突然陣痛需即場分娩，乘客自發上前幫助她，不少人更與車站職員圍着現場站立，如人牆般保護孕婦，直至救護員到場，窩心畫面感動了大批網民。

最後的晚餐剩一人！烏克蘭防疫玩創意 結合名畫創作網友推爆

今時今日做防疫宣傳都要有創意，才會令人印象深刻。烏克蘭政府最近就推出一系列防疫廣告，將保持社交距離、消毒及洗手等衞生資訊，融合到多幅古典藝術畫作中；在當前新冠病毒（COVID-19）疫情於全球肆虐之際，予人耳目一新的感覺。

躺下靜靜聆聽 百老匯音樂家用古典音樂安撫受虐狗

工作之餘，身兼義工的百老匯小提琴家Martin Agee在美國動物防虐組織（American Society for the Prevention of Cruelty to Animals，ASPCA）為受過虐待的狗兒演奏——當巴赫、莫札特、韓德爾的樂聲響起，正在療養的狗兒不但很快停止吠叫，還會從床上蜷坐起來，準備享受專屬的音樂節目。

日本大叔狂將自己P成美女 神技驚變橋本環奈笑翻大批網友

在這年頭，想要成為網路女神，必備技能當然不只是化妝，修圖方面也需多加鑽研，因為Photoshop可算是蘊藏著無限的可能性，就算是滿臉鬍渣的中年大叔，也可以變身成千年一遇的美少女！

男大生誤把貓咪梗圖當論文交 結局神展開「竟得滿分」

大學生交論文已經是家常便飯，但如果在交件時，不小心上傳錯照片，且照片中的主角表情也很母湯，教授看到會怎麼想？美國一名男大學生在twitter分享這件烏龍，同時附上傳錯的照片，引起廣大網友的討論，至今獲得8.3萬的轉推與26.6萬的喜歡。

日本網友DIY紙箱微型戲院 在家感受包場看戲滋味

新冠肺炎疫情下，戲院雖然如常運作，但始終與一群人共處一室，還是有感染風險。日本有網民昨（8日）為了安全地看戲，用紙箱製作了一個微型戲院。

熱門新聞

新悲慘世界！紐約護理麻醉師透露病患遺言：帳單誰付？

1條床單包住護士女兒 媽媽給最溫暖的擁抱 那一秒即永遠

東京成田機場爆大廳睡紙箱隔離 網友批：打算讓大家都感染

開除防疫國寶佛奇？ 美掀推特論戰白宮否認

3歲男童玩「消毒液瓶」引大火上身 嚴重燒傷住院

川普想過群體免疫：何不讓新冠「洗刷」全美

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。