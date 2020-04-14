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東京成田機場爆大廳睡紙箱隔離 網友批：打算讓大家都感染

聯合新聞網 / 綜合報導
日本東京成田機場，擠滿了大批歸國日人，等待採檢的結果出爐。圖／Twitter
日本東京成田機場，擠滿了大批歸國日人，等待採檢的結果出爐。圖／Twitter

隨著新型冠狀疫情擴散，日本在日前祭出「緊急狀態」措施進行應對。與此同時，日本政府也在機場積極地採檢自海外入境的旅客。東京成田機場大廳目前出現了許多救災用的「紙箱床」，提供給等待採檢結果的旅客過夜，卻在網路上引起了軒然大波。

一名網友就在推特上開砲：「在臉書上看到朋友的貼文真的是傻眼...從海外回來的人被通知『在PCR檢查的結果出來之前必須要在住宿設施或自家待機』，結果為了不傳染給家人選擇住宿設施的人，因為旅館客滿，最後只有拿到紙箱在成田機場大廳睡兩晚。這也太過分了吧？這是戰爭時期的野戰醫院嗎？日本已經不能算是先進國家了...」

其他網友也紛紛附和：「感覺會在這裡被傳染」、「明明就是因為還不確定被傳染才需要個別隔離的」。

同樣的砲火也出現在Instagram上，「我本來還以為隔離會是在隔間裡面。大家都很擔心要是這裡出現了感染者就完蛋了。這個國家的政府根本是打算讓沒被感染的人也感染。對於那些高高在上的人來說我們只不過是負責繳稅的奴隸而已。」

另一方面，也有網友認為，這樣的待遇已經算是相當高規格了：「一點都不過分，這是災害時期使用的紙箱床。否定這種災害時期使用的用具，還說很過分的人才奇怪。」、「幾年前被困在成田機場時是睡睡袋、甚至也遇過只有一條毛毯的時候。反而提供紙箱床算是很貼心的。因為是目前這種狀況，光是能借到這種東西我覺得就應該要感謝了，收到的人也柔軟點應對比較好。」也有人表示：「歐洲國家更糟糕。」

不過，也有網友為雙方緩頰，表示：「如果不是在疫情的前提下，而是在其他自然災害的避難所，能夠這樣保有私人空間其實算是相當不錯了。」

成田機場

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