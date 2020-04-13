最後的晚餐剩一人！烏克蘭防疫玩創意 結合名畫創作網友推爆

今時今日做防疫宣傳都要有創意，才會令人印象深刻。烏克蘭政府最近就推出一系列防疫廣告，將保持社交距離、消毒及洗手等衞生資訊，融合到多幅古典藝術畫作中；在當前新冠病毒（COVID-19）疫情於全球肆虐之際，予人耳目一新的感覺。

這系列的「防疫名畫」由廣告公司LOOMA製作，經由烏克蘭文化及資訊政策部發布，為當地發起的「隔離的藝術」（Art of Quarantine）活動之一。為了加強民眾的防疫意識，製作公司找來9幅名畫，再以電腦技術改圖，加入洗手、戴口罩、以信用卡取代現金等資訊，非常創新。

多幅古典藝術畫作煥然一新，例如達文西的《最後的晚餐》，畫中不見門徒只剩耶穌一人進餐；《抱銀貂的女子》則變成「抱雜糧的女子」，分別宣傳社交距離和適當儲備糧食的意識。至於米開朗基羅的《創造亞當》，更變成上帝傳給亞當消毒搓手液；另外還有戴口罩、手套、以外賣代替堂食等，都巧妙地在其他名畫中出現。

烏克蘭是次大搞新意思，連著名作家陶傑也在facebook分享圖片，讚賞這種創作自由，形容廣告「口號少，令人暖心的創意多」，網民則留言讚歎：「連宣傳都這麼有文藝色彩！」

烏克蘭廣告公司推出防疫名畫。圖片來源／ looma

烏克蘭廣告公司推出防疫名畫。圖片來源／ looma

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文章授權轉載自《香港01》