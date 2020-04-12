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日本大叔狂將自己P成美女 神技驚變橋本環奈笑翻大批網友

香港01 / 抹茶仔
近日日本有位YouTuber自稱為Photoshop職人，並將自己P成橋本環奈，相似程度高到嚇怕一票網友。圖／YouTube ゆうすけch
近日日本有位YouTuber自稱為Photoshop職人，並將自己P成橋本環奈，相似程度高到嚇怕一票網友。圖／YouTube ゆうすけch

在這年頭，想要成為網路女神，必備技能當然不只是化妝，修圖方面也需多加鑽研，因為Photoshop可算是蘊藏著無限的可能性，就算是滿臉鬍渣的中年大叔，也可以變身成千年一遇的美少女！

近日日本有位YouTuber自稱為Photoshop職人，並將自己P成橋本環奈，相似程度高到嚇怕一票網友！

這位YouTuber叫奧村祐亮，是一位髮型師及化妝師，而且十分擅長修圖，自稱為「Photoshop職人」，經常在網路上分享相關「P圖」成品。近日他將自己P成橋本環奈，成功由一名下巴超長的中年大叔變成千年一遇美少女！

大批網友看到成品後都表示超震驚，留言「現今科技真厲害，猩猩都能變美少女...」、「超像的，不過橋本也太美了吧」、「感受到橋本跟凡人的分別...」。

這位「Photoshop職人」經常將自己P成美女。圖／Twitter@usk227
這位「Photoshop職人」經常將自己P成美女。圖／Twitter@usk227

大批網友看到成品後都表示超震驚，留言「現今科技真厲害，猩猩都能變美少女...」圖／Twitter@usk227
大批網友看到成品後都表示超震驚，留言「現今科技真厲害，猩猩都能變美少女...」圖／Twitter@usk227

就連原本男生的身體都可以變成女生的身體。圖／Twitter@usk227
就連原本男生的身體都可以變成女生的身體。圖／Twitter@usk227

其實這位「Photoshop職人」經常將自己P成美女，可算是活用修圖技巧的最佳示範，同時也告誡大家，千萬別輕信網路上的照片。

這是真的橋本環奈。圖／Pinterest
這是真的橋本環奈。圖／Pinterest

延伸閱讀：

Twitter瘋傳白皙美女兩年變黝黑辣妹　日本網民：真是同一人？

假日遊塔門遺大批垃圾　山友自發清灘嘆遊人無走塑意識害死大自然

文章授權轉載自《香港01》

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