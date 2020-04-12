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新冠肺炎死亡人數激增 IKEA推「自行組裝棺材」英國熱銷中
新冠肺炎（COVID-19）疫情肆虐全球，其中歐美國家死亡人數不斷激增，造成醫院太平間不夠用，殯葬業者來不及火化屍體及棺材不夠用的現象。對此瑞典家具品牌IKEA推出一款可自行組裝的棺材，日前放上宣傳廣告，立刻掀起民眾熱議，紛紛猜想是否因疫情嚴峻有關。
根據外媒報導，這款自行組裝的棺材售價200英鎊（約新台幣7400元），可以放置約110公斤的遺體，且由6人組成的團隊使用相關工具能在10天內組裝完成。IKEA表示，這款棺材由於面積較小，在運輸過程中所佔的空間也比一般棺材少8成。
據了解，該產品已在英國熱銷，有望解決棺材不足的問題，IKEA總經理拉爾斯博克（Lars Bork）表示，現今這段困難時期，每5秒鐘就有人在歐洲死亡，現在正是購入棺材的最佳時機，「任何人可在兩週內購買和組裝，對於維護人類尊嚴至關重要」。
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