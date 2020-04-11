男大生誤把貓咪梗圖當論文交 結局神展開「竟得滿分」

大學生交論文已經是家常便飯，但如果在交件時，不小心上傳錯照片，且照片中的主角表情也很母湯，教授看到會怎麼想？美國一名男大學生在twitter分享這件烏龍，同時附上傳錯的照片，引起廣大網友的討論，至今獲得8.3萬的轉推與26.6萬的喜歡。

一為名為Alex的美國大學生表示，他好不容易完成論文並將它傳給教授後，才發現不小心選到一張網路流傳的貓咪梗圖，牠的表情還非常詭異。可惜他已按下傳送鍵，系統也無法重新上傳或刪除，讓他非常焦慮。他的朋友聽完此事後，頓時笑翻，但也無計可施，只好建議他「直接寫信跟教授認錯吧」，別無他法的Alex便乖乖照做。

訊息寄出後，Alex仍舊非常不安，認為這次的論文成績應該會很糟，糾結許久後就將這段對話分享到twitter，除了自嘲的心態之外，也想平復自己的情緒。沒想到他在兩天後分享好消息，因為這隻貓獲得教授青睞，直接問Alex「能不能把貓給她？這樣隨便傳一篇論文都給一百分」，並表示已經把這張照片設成桌布，直到學期結束前這張照片都會出現在PPT裡。

網友看完後瘋狂吐槽：「對不起但我笑了」、「教授是貓奴！太幸運了你！」、「天哪我笑瘋」、「教授表示我這個人很簡單，有貓就給100」、「其實我比較想知道那隻貓到底怎麼了才會有這樣的表情」。只能說Alex有一位貓奴教授，真是太幸運了！