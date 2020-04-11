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激似梵谷名畫！NASA曝「超清晰木星照」 唯美煙霧繚繞網友驚豔

聯合新聞網 / 綜合報導
朱諾號於2020年4月傳回的木星圖像。 圖／翻攝自NASA網站
朱諾號於2020年4月傳回的木星圖像。 圖／翻攝自NASA網站

近日美國太空總署（NASA）釋出了一張超清晰的木星照片，上頭可以清楚看見謎樣的漩渦狀煙霧，漂浮在星球的表面，目前科學家還不知道那是怎麼樣形成的，但唯美的畫面已經讓眾多網友驚嘆不已。

拍攝到這張照片的是由NASA在2011年發射到太空，並於2016年進入木星軌道開始實行任務的太空探測器—朱諾號（Juno），任務開始至今已經傳回無數珍貴的木星照片，並且顛覆了不少人們腦中原先的想像。根據NASA的資料顯示，朱諾號的名稱是來自於古希臘羅馬神話。天神朱比特造出一層雲霧圍繞在他身邊，想要隱藏他的淘氣之舉，而他的妻子，女神朱諾，能夠看穿層層雲霧，並且見識朱比特的真實面目。

許多國外網友看到照片後紛紛表示：「實在是太漂亮了！想像一下你漂浮在上面。」「謝謝你持續帶我們看到更多外面的世界。」「這就像是一幅美麗的畫鑲嵌在寧靜、孤獨的宇宙中。」更有人直接以梵谷的名畫《星空》來比喻木星之美。

由於朱諾號成效卓越，NASA早已在2018年6月就宣布將任務延長至2021年，到時候朱諾號將脫離軌道，以受控的形式衝入木星的外層大氣層焚毀。相信在未來朱諾號可以繼續提供給我們更多關於木星的照片和情報，正如同名字一般，揭開木星的神秘面紗，讓世人一窺木星的真面目。

圖／翻攝自NASA網站
圖／翻攝自NASA網站

朱諾號於2018年傳回的木星圖像。 圖／翻攝自NASA網站
朱諾號於2018年傳回的木星圖像。 圖／翻攝自NASA網站

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