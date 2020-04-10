泰國女回國無病徵拒隔離 害媽染疫重症送加護病房

新冠肺炎（COVID-19）最可怕之處為就算無病徵，也可傳染他人成為隱形傳播者，故自我隔離措施尤其重要。泰國一名女子由外地回國後無出現病徵，堅持拒絕自我隔離，直到發燒出現症狀才自我隔離，但她早已傳染給同住的母親，有醫生在臉書分享事件，告誡從外地回國人士必須自我隔離14天，又斥責病人女兒必須認清，其母親要躺在加護病床，正是因為她沒謹慎隔離。

泰國朱拉隆功大學（Chulalongkorn University）新興傳染病臨床中心主管Opass Putcharoen在臉書分享病例，指一名泰國女子早前從國外回來，因為身體沒出現病徵，所以拒絕自我隔離，與同住的母親繼續生活，但其實她只是晚出現病徵的確診案例。

Putcharoen透露該女子後來突然發燒，才斷絕和母親的接觸，可惜母親已被感染，後來相繼出現發燒等症狀並持續6天，剛住院時肺部的X光片看起來還正常，但近日症狀變得明顯，呼吸系統迅速衰竭需要插管治療，目前情況嚴重，肺部的X光片不樂觀。

醫生表示該名女兒必須知道，其母親要躺在加病床上，正是因為她不願隔離。據了解，泰國許多確診者都是由國外回來，Putcharoen坦言民眾對疫情有誤解和缺乏檢疫紀律，可能會連累親人感染，強調從國外回來者必須自行隔離14天，才能徹底減低傳播的機會。

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文章授權轉載自《香港01》