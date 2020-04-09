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居家隔離無限暢飲 男「隔空分享」葡萄酒給樓下鄰居

聯合新聞網 / 綜合報導
美國一對鄰居從兩個不同樓層共享葡萄酒，豪飲過程全都被路人拍下並上傳到網路。圖擷自每日郵報
美國一對鄰居從兩個不同樓層共享葡萄酒，豪飲過程全都被路人拍下並上傳到網路。圖擷自每日郵報

新冠肺炎COVID-19疫情期間政府呼籲人們待在家中並保持適當社交距離，許多人認為一直待在家中非常無聊，不過也有人從中找到樂子，美國一對鄰居從兩個不同樓層共享葡萄酒，豪飲過程全都被路人拍下並上傳到網路，如今影片已經超過數十萬人觀看。

根據「每日郵報」報導，美國俄勒岡州一對夫婦日前在波特蘭附近散步，大約晚上七點，該地區的人們都到陽台或窗戶旁，大聲放著歌曲，為前線醫護人員加油打氣，其中他們發現有兩人從不同的樓層共享葡萄酒，男子從較高樓層的窗外倒酒給樓下的女子，新奇景象讓他們拍下影片並上傳到網路上。

影片中在居家隔離的妮可（Nicole Hudson）和她樓上的鄰居菲爾（Phil Kirkland）發現了一種創新又可以分享葡萄酒的方式，妮可表示當時她太激動，於是發出了巨大的口哨聲，沒想到引起了菲爾的注意，而兩人在互相自我介紹後菲爾向妮可提供了他的葡萄酒。

根據報導，從那之後妮可和菲爾一直保持著良好的「居家隔離友情」，妮可表示「我很高興有一個新的隔離朋友，也許還有一個酒友」，而菲爾則說「我們在3公尺遠的地方感覺到一種聯繫」。目前該影片已超過數十萬人觀看。

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葡萄酒 社交距離 新冠肺炎 醫護人員 疫情 奇景 COVID-19

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