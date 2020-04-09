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隔離者洗衣一件收600元、全洗要上萬？澳洲旅館防疫服務惹議

聯合新聞網 / 綜合報導
澳洲一家旅館提供給強制隔離者的洗衣服務，由於價格高昂引起爭議。圖／Daily Mail
澳洲一家旅館提供給強制隔離者的洗衣服務，由於價格高昂引起爭議。圖／Daily Mail

因應新型冠狀病毒疫情，許多國家紛紛祭出管制，對入境旅客採取強制隔離政策。丹‧伍德（Dan Wood）也是旅客之一，他從英國抵達澳洲雪梨以後，面臨十四天的強制隔離。然而，住進雪梨麗笙世嘉酒店（Radisson Blu Hotel Sydney）的丹卻發現，酒店提供的洗衣服務貴得出奇，光是一件襯衫就需要16.5澳元（折合新台幣308元），而且為確保衛生，強制隔離者的衣物必須分開洗滌，因此他們還必須加上一倍的附加費用，等於一件襯衫就必須花費33澳元（折合新台幣616元）。

根據每日郵報報導，丹覺得這個價錢極其荒謬：他所有的衣服要是洗過一遍，總共需要花費1,011澳元（折合新台幣18,890元），「我寧可把衣服都帶回家。」

麗笙世嘉酒店的發言人表示，飯店的一切政策都遵照當地政府和醫療機構的指示進行，即使是強制隔離的旅客，他們也試圖提供最好的服務，「我們的洗衣服務是外包給專業人員，對方判斷強制隔離者需要額外分開洗滌，因此要加收一倍的費用。我們並沒有從中獲利。」

不過，丹在網路上的貼文也引來了一些網友回應，認為其實強制隔離中，實在不需要對於洗衣這種是太過執著，「衣服用肥皂在浴缸裡洗一洗也可以吧？」、「穿飯店的浴袍不就好了？又沒人會來看你。」

雪梨 澳洲 防疫旅館

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