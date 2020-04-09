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沈迷電玩20年恐怖模樣曝光 網驚嚇：看起來像外星人

聯合新聞網 / 綜合報導
受疫情影響，許多民眾會選擇在家中打電動打發時間。圖片來源／ingimage
受疫情影響，許多民眾會選擇在家中打電動打發時間。圖片來源／ingimage

受新冠肺炎（COVID-19）疫情影響，許多民眾都盡量避免出門，待在家中度過一天，而打電動就成為不少民眾打發時間的娛樂，不過若是過度沈迷電玩，恐怕會對自己的身心狀況產生影響。近期加拿大網站針對電玩對人體的影響進行研究，打造出一款模擬人型，模擬出電玩成癮者20年後的模樣，而照片一曝光後，許多網友都被嚇了一跳，表示這模樣太過嚇人，看起來像外星人一樣。

根據英國「每日郵報」報導，有專家研究表示因疫情的自我隔離使玩家在線上遊戲遊玩的時間增長了19％，而世界衛生組織也將遊戲成癮列為一種心理疾病，加拿大網站OnlineCasino.ca對此則做了一項實驗，研究電玩玩家的生活方式對人體的影響，而研究人員也設計出電玩成癮者20年後的模擬人型，並將其命名為麥克（Michael），該網站發言人表示「每個人都會見到麥克，這是未來玩家的視覺外觀」、「預測了如果不改變生活方式，那麼狂熱的遊戲玩家可能在未來二十年後成為這樣的外觀」。

加拿大網站公司對電玩成癮者身體變化做研究，設計出20年後的人體模型「麥克」。圖擷自Daily News
加拿大網站公司對電玩成癮者身體變化做研究，設計出20年後的人體模型「麥克」。圖擷自Daily News

麥克的外觀看起來相當怪異，因為長時間坐在椅子打電動，使他有嚴重的駝背，而睡眠不足和長時間盯著螢幕，使他出現黑眼圈、眼睛乾紅的症狀，長時間未曬太陽和運動減少，也使麥克的皮膚呈現死白、肚子肥大，另外使用鍵盤和滑鼠的緣故，使他的手指出現水泡，腳部也因久坐出現靜脈曲張、腫脹的情形，而顱骨則因長期佩戴耳機而凹陷，模樣十分詭異。

研究團隊表示如果不想成為像麥克的模樣，定期伸展運動、良好飲食和保持水分對玩家而言非常重要，而麥克的模樣也引起網友廣泛討論，許多人紛紛留言表示「看起來有點像大家看過的外星人」、「這看起來很滑稽，因為我從1982年開始玩電玩，但現在看起來並沒有長那樣」、「這看起來實在很嚇人」、「這就是我護照上的照片」、「看起來就像我鄰居一樣」、「看起來太瘦了吧」。

電玩成癮 外星人 久坐 疫情

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