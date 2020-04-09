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好貴的一餐！ 7名中國女留學生吃火鍋遭舉報罰21萬

香港01 / 李福源
警方正在街上巡邏，確保社交隔離令有效實施。（9news影片截圖）
警方正在街上巡邏，確保社交隔離令有效實施。（9news影片截圖）

新冠肺炎（COVID-19）疫情持續，澳洲墨爾本（Melbourne）7名中國女留學生週二（7日）晚在南岸（Southbank）一間公寓內聚餐吃火鍋，遭到鄰居舉報，警方以違反社交隔離令為由，向她們開出每人1652澳元（新台幣約3.1萬元）的罰款單。

3男聚集玩電動同樣被罰

警方表示，當晚大約9時接獲通報指公寓內懷疑有人違令聚餐，於是派人突擊檢查，結果發現該7名女子正在吃火鍋；經調查後，證實其中4人是涉案公寓的住戶，另外3人是訪客；警方事後將7人被罰款的消息上傳至微信，提醒其他人勿以身試法。

當地媒體報導，這次的罰款相信是實施隔離令至今最大金額的罰單。警方發言人稱，在過去24小時內已開出逾114張違反社交隔離令的罰單，其中一例是3名非室友關係的男子聚集玩電動。

網友留言稱「關鍵時期，無論身在何處都一樣應該遵守規定」、「活該，疫情特殊時期都不懂暫停一下」、「我實在不理解某些留學生，有的對疫情特別關心，整天團購口罩酒精洗手液；有的則無所畏懼，吃火鍋這些高危險活動也照樣參加」。

截至週三（8日），澳洲累計有6010例確診，50人不治。澳洲自3月20日晚上9時起，所有非本地公民、居民以及直系親屬均禁止入境；總理莫里森（Scott Morrison）則宣佈推出664億澳元（新台幣約1.2兆）第二輪財政刺激政策以應對疫情衝擊，遠超早前公佈首輪措施176億澳元（新台幣約3305億元），使到迄今振興措施總規模已相當於約10%GDP。

延伸閱讀：

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文章授權轉載自《香港01》

新冠肺炎 澳洲 火鍋 罰單 社交距離

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