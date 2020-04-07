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封城禁上街好悶 他拿麥克風+擴音器揪鄰開趴玩賓果…大獎是衛生紙

聯合新聞網 / 綜合報導
疫情延燒，英國祭出封城令，一名男子揪鄰居在院子前面玩賓果遊戲苦中作樂。圖擷自SBS News。
疫情延燒，英國祭出封城令，一名男子揪鄰居在院子前面玩賓果遊戲苦中作樂。圖擷自SBS News。

英國在3月23日開始進入「全境封鎖」的狀態，除了民生必須與特定行業外，全英停工停班，嚴厲的抗疫措施至少維持三個星期，民眾不得離開家門。此外，英國公布的社交距離限制，包括不能聚眾、不能外食、不能去密閉空間，人與人之間必須間隔至少兩公尺。

然而，有民眾因為這波疫情大概真的悶壞了，只好在自家院子前面苦中作樂，順便邀隔壁鄰居在無接觸的狀況下，進行康樂活動。住在英國曼徹斯特的一名男子就在自家門口，拿著麥克風對鄰居們喊話，雖然城市封鎖哪裡都不能去，但他的鄰居們也都樂於參與這項賓果遊戲。

據外電SBS報導，影片中可發現男子拿著筆電和各家鄰居連線，並且還架了兩個超大型，如同演唱會才會出現的音響，他拿著麥克風揪團，呼籲街坊們趕快來參加。

遊戲的獎品也頗豐富，獲勝的人除了有啤酒、復活節彩蛋外，甚至有捲筒衛生紙，另外，當天如果有臨時想加入玩遊戲的人，也可以隨時到一旁的空桌上拿賓果卡。

有網友看完了英國人的解悶方式後表示，「有人樂觀看待疫情發展，玩賓果打發時間，相信政府的防疫，但也有人有負面消極的想法」，但也有人反酸說「這麼好動怕寂寞，難怪全國淪陷。」

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