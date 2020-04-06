大阪電器鋪限量發售「動物之森」主機加遊戲 民眾排長龍擠門口

新冠肺炎（COVID-19）持續肆虐，日本疫情依然未止息，多個縣市知事都呼籲民眾週末盡量減少外出，不少人困在家中只好打電動，讓近日任天堂遊戲機Switch及其大作《集合啦！動物森友會》（動物之森）幾乎賣到斷貨。而大阪一大型電器店於上周六（4日）限量發售Switch遊戲套裝，當中包括《動物之森》，結果大批民眾一窩蜂湧到店門口排隊，人龍更長到把騎樓都堵住，場面非常「壯觀」。

位於大阪梅田的大型電器行「Yodobashi」上周六貼出公告，指有Switch及其遊戲套裝的補貨公開發售，包括《健身環大冒險》及《動物之森》連Switch主機套裝，價錢分別是8330日圓（約592港元）（約台幣2327元）及39550日圓（約2811港元）（約台幣11050元）。由於數量有限，故以先到先買形式發售以示公正，結果當地大批民眾得知消息後，無懼疫情衝到店門口排隊，人龍長到都擋住了騎樓通道。

當地大批民眾得知消息後，無懼疫情衝到店門口排隊，人龍長到都擋住了騎樓通道。圖／Twitter

不少人也在Twitter打卡，表示正在排隊購買。照片中可見，人龍不見盡頭，由店門口延伸至店內，而且人與人之間距離非常近，部份排隊人士甚至不懼疫情而沒有戴上口罩。

照片中可見，人龍不見盡頭，由店門口延伸至店內，而且人與人之間距離非常近。圖／Twitter

有成功購買Switch的網友大曬戰利品，表示排了數小時終於買到非常開心，但也有人感到不滿，批評店鋪其實只有少量補貨，先前補貨也很快發完所有號碼牌，令大批人在門口苦等後無法購買。

不過有網友坦言，電器行此次的開賣活動有可能增加傳染機會，有人更沒有戴口罩排隊，情況令人擔憂，因此就有網友表示，「網上發售不就好了嗎」、「每次吸引大量人排隊太不應該了」、「請那些不戴口罩的人為他人健康著想」。

有民眾苦苦排隊終於拿到號碼牌。圖／Twitter

有成功購買Switch的網友大曬戰利品，表示排了數小時終於買到非常開心。圖／Twitter

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文章授權轉載自《香港01》