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二戰時期指揮塔竟成千萬高級住宅 「透明客廳」引網暴動

聯合新聞網 / 綜合報導
英國這處「指揮塔」屋子，近期在大裝修後價值一夕之間飆漲到115萬英鎊（約台幣4579萬元）。圖擷自war history online
英國這處「指揮塔」屋子，近期在大裝修後價值一夕之間飆漲到115萬英鎊（約台幣4579萬元）。圖擷自war history online

二戰時期指揮塔竟搖身一變變成千萬豪宅！英國一處在二次世界大戰時期用來作為「指揮塔」的建築，近期在大裝修後價值一夕之間飆漲到115萬英鎊（約台幣4579萬元），還成為了蘇格蘭房市市場最稀有、最獨特的房子之一。

根據《 war history online 》報導，這間房子是位在英國蘇格蘭伯斯市郊外，是蘇格蘭歷史最悠久的地區之一，該房子曾是二次世界大戰時期機場的指揮塔，近期則被改造成擁有4間臥室、3個接待區和一間位於頂樓的「透明客廳」，客廳因為4周擁有透明的玻璃，陽光可以穿透整個空間，屋主可以坐下來，手拿紅酒杯，並在陽光下享受附近鬱鬱蔥蔥的環境。

報導中也提到，該房屋近日被投放到蘇格蘭的房市市場上，克萊德地產（Clyde Property）的賣房經理說明，房屋可以滿足任何擁有超過115萬英鎊的人，因為這間房子平等的對待歷史和自然需求，結合寧靜的鄉村生活，甚至離市區僅10英里（約16公里），交通十分方便。

賣房經理也指出，欲購買者還可以與建商合作，規劃自己喜歡的內部裝潢及設計，讓購屋者可以真正建造自己的房屋。

該房子曾是二次世界大戰時期機場的指揮塔。圖擷自war history online
該房子曾是二次世界大戰時期機場的指揮塔。圖擷自war history online

該房子坐落在連綿起伏的山丘當中。圖擷自war history online
該房子坐落在連綿起伏的山丘當中。圖擷自war history online

蘇格蘭 英國 二戰 買房

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