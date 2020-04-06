櫻花妹戴蕾絲口罩引暴動！日內衣大廠助產口罩獲好評

新冠肺炎（COVID-19）疫情衝擊全球，世界各國加緊生產防護衣、口罩，希望能早日防堵蔓延的疫情。在醫用口罩緊缺之際，不少人開始使用舊衣物動手製作「布口罩」，日本富山縣冰見市的一間紡織工廠，就利用製造「內衣」的布料來生產口罩。過去日本也有一名清純美女，戴上「蕾絲口罩」分享使用內衣自製口罩的心得，讓網友們臉紅心跳，直呼：「好可愛！」

根據《 NHK 》報導，日本老牌內衣紡織廠「Atsumi Fashion」因應疫情，運用生產完內衣的時間，以內衣用的布料來製造口罩，一天可以生產出200個，現行已完成2000個口罩，提供給當地的市公所使用。該紡織廠的營業部長日名田城宏表示，「在能力所及的範圍內，希望可以為大家作出一點貢獻」，目前也正在研討這種「內衣口罩」是否能透過網路販售。

以蕾絲內衣製成的口罩，大獲日本女性好評。圖/ Twitter

「Atsumi Fashion」製作的內衣口罩，除了有素色內衣製成的一般口罩，還有蕾絲內衣做成的「蕾絲口罩」。前往採訪的女主持人近藤あや，戴上氣質滿分的粉色蕾絲口罩，性感中又帶有一絲優雅。近藤あや將照片上傳到推特後表示：「這是我現在最愛用的口罩！」立即引發網友討論，很多人就回應貼文，許願這款蕾絲口罩可以盡快上市販賣。

日前一名清純可愛的日本女孩，也在推特上分享自己用內衣製成口罩的心得，用水藍色蕾絲、花邊點綴而成的「內衣口罩」，戴在臉上完全沒有違和感，貼文隨即被上萬名網友轉發。男性網友們讚嘆女孩的內衣口罩漂亮又可愛之餘，也不禁哀嚎：「男生需要極大的勇氣才能戴上啊！」