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英國禁足令路上人煙稀少 鹿群趁機霸佔住宅區悠閒躺草皮

聯合新聞網 / 綜合報導
英國東倫敦出現鹿群闖入住宅區的景象。圖擷自The Sun
英國東倫敦出現鹿群闖入住宅區的景象。圖擷自The Sun

新冠肺炎（COVID-19）疫情嚴峻，其中以歐美地區狀況最為嚴重，目前英國確診病例數總計48440例，連英國首相強生（Boris Johnson）也中鏢，他在上月23日宣布為期3週的禁令，要求民眾除了購買必要物資和上班外不得外出，該禁足令也使英國大街上人潮減少，不過住宅區與公園上卻出現了大批鹿群，牠們悠閒的躺在草皮上完全不受干擾，成為特殊另類的風景。

根據英國「太陽報」報導，英國東倫敦郊區羅姆福德（Romford）因禁足令關係，當地居民相較以往更少外出，路上少了車流、人煙稀少，因此被鹿群們趁機潛入，進到了住宅區閒晃休息，報導指出鹿群在達格納姆公園（Dagnam Park）生活已有1000年的歷史，直到去年遷移至哈羅德希爾（Harold Hill）後才得以出名，鹿群趁著人潮變少的時機闖入住宅區，並躺在草皮上休息、啃草。

當地目擊者狄恩（Dean Zetter）表示他在工作時意外發現有20隻鹿坐在草地上，他說「我偶然發現牠們，遛狗的居民沒有理牠們，狗沒有吠叫或嚇牠們，這是一天美好的開始」、「這是我第一次見到牠們，但我現在卻見過兩次，牠們很常見，一次大約有15到20隻，牠們只是繼續躺在那裡啃草，我想是因為很安靜的緣故」。

事實上，這並不是英國街頭近期第一次出現動物，在北威爾士的蘭迪德諾（North Wales），有12隻山羊到處閒晃，雖然警方將牠們趕回了原本的地方，但不久這些山羊群又自動返回，繼續徘徊在城市附近。

新冠肺炎 英國 倫敦 遛狗

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