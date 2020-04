迪士尼關門沒關係！網紅化身動畫角色高歌 一掃疫情禁足煩悶

新冠肺炎(COVID-19)疫情襲捲美國,不僅餐廳及商家停業,公司、學校轉而在家上班上課,各州首長也嚴正呼籲民眾盡量待在家中,沒必要切勿外出,讓不少人都徹底悶壞了。洛杉磯有一名網紅托奇(Kurt Tocci),就將新冠肺炎時事結合迪士尼的經典動畫與主題曲,化身動畫中的角色、融合故事情節,搞笑又逗趣地呼籲民眾,務必遵守新冠肺炎相關的防疫措施。

影片開頭,托奇先模仿《獅子王》裡擔任巫師的狒狒拉飛奇(Rafiki),在陽台上高喊:「阿~新冠肺炎,把我關在家裡,這些病毒什麼時候才會離開?」緊接著扮演《美女與野獸》裡的反派角色加斯頓(Gaston),在動畫中他強壯又英俊,卻高傲且心懷不善,讓托奇邊清理家中邊高唱:「新冠肺炎就像加斯頓,我擅長自我隔離」。

鏡頭一轉,托奇又坐在客廳的茶几上,立馬化身機智的阿拉丁(Aladdin),搭配眾人熟悉的主題曲旋律,唱出:「新冠肺炎是一種新型的疾病,去哪家店最好?好市多怎麼樣」,呼應民眾因應疫情嚴峻,趕往大型美式賣場好市多(Costco)囤貨的情景。托奇還拿起火燭,再度進入《美女與野獸》的角色燭台先生(Lumiere),邊律動邊高唱:「洗洗手!」,逗趣地用水龍頭澆熄手上點燃的蠟燭,要大家乖乖待在室內別出去。

托奇才剛成為《森林王子》中可愛的灰熊巴魯(Baloo),輕快地唱著歌要大家用日常雜貨裝滿購物車:「這樣所有事情就對了!」又馬上化身大力士(Hercules),向窗外吶喊:「我在隔離,我可以保持社交距離,也不在乎這要持續多久、多遠」。超級經典的《冰雪奇緣》主題曲,也被托奇完美詮釋:「Just stay home, Just stay home, Can't go outside anymore」。

在疫情緊張時期,身為影片創作者的托奇,運用眾人喜愛的迪士尼角色,為煩悶的隔離生活帶來一點樂趣之外,也提醒了民眾應該要勤洗手、待在家中,才能嚴防新冠肺炎。