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迪士尼關門沒關係！網紅化身動畫角色高歌 一掃疫情禁足煩悶

聯合新聞網 / 綜合報導
大人小孩都為之瘋狂的動畫《冰雪奇緣》，托奇也詮釋的相當到位，搞笑之餘，還向民眾帶來正確的訊息。圖/Facebook
大人小孩都為之瘋狂的動畫《冰雪奇緣》，托奇也詮釋的相當到位，搞笑之餘，還向民眾帶來正確的訊息。圖/Facebook

新冠肺炎COVID-19）疫情襲捲美國，不僅餐廳及商家停業，公司、學校轉而在家上班上課，各州首長也嚴正呼籲民眾盡量待在家中，沒必要切勿外出，讓不少人都徹底悶壞了。洛杉磯有一名網紅托奇（Kurt Tocci），就將新冠肺炎時事結合迪士尼的經典動畫與主題曲，化身動畫中的角色、融合故事情節，搞笑又逗趣地呼籲民眾，務必遵守新冠肺炎相關的防疫措施。

影片開頭，托奇先模仿《獅子王》裡擔任巫師的狒狒拉飛奇（Rafiki），在陽台上高喊：「阿～新冠肺炎，把我關在家裡，這些病毒什麼時候才會離開？」緊接著扮演《美女與野獸》裡的反派角色加斯頓（Gaston），在動畫中他強壯又英俊，卻高傲且心懷不善，讓托奇邊清理家中邊高唱：「新冠肺炎就像加斯頓，我擅長自我隔離」。

鏡頭一轉，托奇又坐在客廳的茶几上，立馬化身機智的阿拉丁（Aladdin），搭配眾人熟悉的主題曲旋律，唱出：「新冠肺炎是一種新型的疾病，去哪家店最好？好市多怎麼樣」，呼應民眾因應疫情嚴峻，趕往大型美式賣場好市多（Costco）囤貨的情景。托奇還拿起火燭，再度進入《美女與野獸》的角色燭台先生（Lumiere），邊律動邊高唱：「洗洗手！」，逗趣地用水龍頭澆熄手上點燃的蠟燭，要大家乖乖待在室內別出去。

托奇才剛成為《森林王子》中可愛的灰熊巴魯（Baloo），輕快地唱著歌要大家用日常雜貨裝滿購物車：「這樣所有事情就對了！」又馬上化身大力士（Hercules），向窗外吶喊：「我在隔離，我可以保持社交距離，也不在乎這要持續多久、多遠」。超級經典的《冰雪奇緣》主題曲，也被托奇完美詮釋：「Just stay home, Just stay home, Can't go outside anymore」。

在疫情緊張時期，身為影片創作者的托奇，運用眾人喜愛的迪士尼角色，為煩悶的隔離生活帶來一點樂趣之外，也提醒了民眾應該要勤洗手、待在家中，才能嚴防新冠肺炎。

新冠肺炎 COVID-19

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