強盜持鋸子闖民宅討飯和現金 離去前竟留下10個口罩

新冠肺炎疫情仍相當嚴峻，口罩成了人人自保的重要物品，竟也成了強匪的回禮？日本一名男子上個月底闖入民宅竊盜時，離去前竟留下10個口罩，讓人匪夷所思。

綜合日媒報導，北海道岩見澤市29日發生一起離奇的強盜案，一名年約50多歲的男子近中午時闖入一戶民宅，拿著鋸子要脅屋內88歲的老婦，對她說「給我吃的！」，老婦便給了對方米飯和一些配菜。

男子沒有把食物帶走，直接在屋裡吃了起來，甚至還要求再一碗。吃飽喝足後，他向老婦索取金錢，老婦掏出2000日圓（約新台幣550元）給他。

到這邊為止看似都是一場普通的強盜事件，最離奇的事來了，男子最後留下了10個口罩才離去，彷彿像是對於搶劫行為的道歉以及午餐的回禮，目前警方仍在追緝嫌犯。

網友笑稱在這波疫情之下，10個口罩的價值早就超過2000日圓和一頓飯，不懂強盜男的動機和用意。