快訊

墾丁人潮多防疫難 指揮中心首度發「國家警報」籲暫勿前往

桃居家檢疫男女屋內雙亡 葬儀社人員穿隔離衣運遺體

聽新聞
test
0:00 / 0:00

強盜持鋸子闖民宅討飯和現金 離去前竟留下10個口罩

聯合新聞網 / 綜合報導
口罩示意圖。 記者謝梅芬／攝影
口罩示意圖。 記者謝梅芬／攝影

新冠肺炎疫情仍相當嚴峻，口罩成了人人自保的重要物品，竟也成了強匪的回禮？日本一名男子上個月底闖入民宅竊盜時，離去前竟留下10個口罩，讓人匪夷所思。

綜合日媒報導，北海道岩見澤市29日發生一起離奇的強盜案，一名年約50多歲的男子近中午時闖入一戶民宅，拿著鋸子要脅屋內88歲的老婦，對她說「給我吃的！」，老婦便給了對方米飯和一些配菜。

男子沒有把食物帶走，直接在屋裡吃了起來，甚至還要求再一碗。吃飽喝足後，他向老婦索取金錢，老婦掏出2000日圓（約新台幣550元）給他。

到這邊為止看似都是一場普通的強盜事件，最離奇的事來了，男子最後留下了10個口罩才離去，彷彿像是對於搶劫行為的道歉以及午餐的回禮，目前警方仍在追緝嫌犯。

網友笑稱在這波疫情之下，10個口罩的價值早就超過2000日圓和一頓飯，不懂強盜男的動機和用意。

口罩 強盜 疫情 新冠肺炎

相關新聞

強盜持鋸子闖民宅討飯和現金 離去前竟留下10個口罩

新冠肺炎疫情仍相當嚴峻，口罩成了人人自保的重要物品，竟也成了強匪的回禮？日本一名男子上個月底闖入民宅竊盜時，離去前竟留下10個口罩，讓人匪夷所思。 綜合日媒報導，北海道岩見澤市29日發生一起離奇

不畏疫情！泰國22名男女連續48小時大開毒品裸趴

新冠肺炎（COVID-19）疫情持續升溫，雖在東南亞並沒有瞬間爆發，但確診人數仍有緩慢成長趨勢，截至1日泰國已有1651例確診、10人死亡，在疫情嚴重之際泰國警方竟在3月31日晚間破獲一處22人的「裸趴派對」，10名男子、12名女子不畏疫情大開毒趴。

影／中國大姐在美狂掃口罩！爽拍片轉賣喊「不給美國人留」

美國新冠肺炎確診人數突破18萬人，疫情越來越嚴重，各州的防疫物資也逐漸匱乏，最重要的口罩不僅一般民眾買不到，連第一線的醫護人員資源也相當吃緊，就在這敏感時期，卻爆出有一名中國大姐在佛羅里達超市狂掃口罩的影片，還猖狂的說「一點都不給美國人留」，影片曝光後全網罵翻。

男偽造醫生證明謊稱確診「想放14天有薪假」 丟了工作還被關

新冠肺炎（COVID-19）疫情爆發，但美國南卡羅萊納州（South Carolina）竟有一名男子為了放14天的有薪假，謊稱自己確診新型冠狀肺炎還偽造醫生證明引起騷動，事實曝光後不僅讓他丟了工作還吃上官司。

熱門新聞

美股後市不論怎麼走 巴菲特都有得賺

國際油價又崩跌回到25美元 川普推文只有一日行情

OPEC+下周一召開緊急會議談減產 布蘭特原油翻漲

新冠肺炎大流行 為何日本人還是出門上班？

美政府建議全民在公共場合戴布口罩 川普：我不會

國際油價大漲8.5% 全球減產1千萬桶目標非川普妄想

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。