不畏疫情！泰國22名男女連續48小時大開毒品裸趴

新冠肺炎（COVID-19）疫情持續升溫，雖在東南亞並沒有瞬間爆發，但確診人數仍有緩慢成長趨勢，截至1日泰國已有1651例確診、10人死亡，在疫情嚴重之際泰國警方竟在3月31日晚間破獲一處22人的「裸趴派對」，10名男子、12名女子不畏疫情大開毒趴。

根據泰國媒體「77kaoded」報導，泰國北部多為觀光地區，但新冠疫情衝擊觀光業，使得當地人陷入無事可做的情況，為防止疫情擴散，政府積極宣導政策，但警方仍在泰國北部清萊破獲一起22名男女的毒趴，其中還查獲大量冰毒、大麻等毒品。

警方表示，當時接獲報案一間豪華平房內連續48小時傳出震耳欲聾的音樂聲，使得鄰居受不了憤而報警。等到警方到場時發現，19名半裸的年輕男女在游泳池旁嬉戲，另外還有3人被發現全身赤裸在房間的床上，但因為警方突然破門而入，現場多人還裸著身體來不及穿衣服。

22名男女除了違反規定群聚，警方還在現場發現現金23.7萬泰銖（約台幣25萬元），更查獲大量毒品，且在對每個人進行毒品檢測後，發現所有人都呈現陽性反應，事後並立即將所有人帶回警局偵辦。