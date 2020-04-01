快訊

清明連假首日路況天氣一次看！國五恐狂塞12小時

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／中國大姐在美狂掃口罩！爽拍片轉賣喊「不給美國人留」

聯合新聞網 / 綜合報導
中國大媽姐在美國超市狂掃口罩還開直播。（圖／翻攝自推特）
中國大媽姐在美國超市狂掃口罩還開直播。（圖／翻攝自推特）

美國新冠肺炎確診人數突破18萬人，疫情越來越嚴重，各州的防疫物資也逐漸匱乏，最重要的口罩不僅一般民眾買不到，連第一線的醫護人員資源也相當吃緊，就在這敏感時期，卻爆出有一名中國大姐在佛羅里達超市狂掃口罩的影片，還猖狂的說「一點都不給美國人留」，影片曝光後全網罵翻。

美國1月底時疫情尚未像現在嚴峻，一名自稱「美國胖媳婦兒」的中國大姐帶著白人老公與孩子上街，在美國不同的商店裡掃口罩囤貨，且全程用手機開直播錄下並放在微博、抖音，甚至開心的直捂自己胸口「買的太爽了！都掃蕩光了一點沒給美國人剩！」

該大姐專掃頂級3M防護口罩，一箱一箱的裝上小推車，喜悅之情溢於言表，連好心的店員幫忙搬貨時還受到她的冷嘲熱諷，「他們還不知道要限購呢，趕緊買單走人。」不知道掃了第幾家後，大姐對鏡頭滿足說到「再一次成功結帳，心裡太舒服了」。

影片傳出後，被廣大華人轉發，紛紛氣炸痛批，「這叫利用善良，無恥之極！」、「這人真是有病，讓別人怎麼活」、「不要臉，太自私了吧」、「如此卑劣的行為還沾沾自喜，光鮮的外表，骯髒的內心，我只能說『人渣』」、「實在是太貪心了」。

隨後該女子更被網友肉搜出來，表示只要在google上輸入「美國胖媳婦兒」或「美國胖媳婦兒代購」，就會跳出她的商店。該名大姐是住在坦帕的37歲東北人，在美國登記的名字是「HeXin Jiang」，曾在2018年因家暴被逮捕過，老公是她為了長居美國所找的「備胎」，不過目前她已將這些影片從微博全數刪光。

有網友人肉出該女子原來有家暴案底。（網路截圖）
有網友人肉出該女子原來有家暴案底。（網路截圖）

新冠肺炎 口罩

相關新聞

不畏疫情！泰國22名男女連續48小時大開毒品裸趴

新冠肺炎（COVID-19）疫情持續升溫，雖在東南亞並沒有瞬間爆發，但確診人數仍有緩慢成長趨勢，截至1日泰國已有1651例確診、10人死亡，在疫情嚴重之際泰國警方竟在3月31日晚間破獲一處22人的「裸趴派對」，10名男子、12名女子不畏疫情大開毒趴。

影／中國大姐在美狂掃口罩！爽拍片轉賣喊「不給美國人留」

美國新冠肺炎確診人數突破18萬人，疫情越來越嚴重，各州的防疫物資也逐漸匱乏，最重要的口罩不僅一般民眾買不到，連第一線的醫護人員資源也相當吃緊，就在這敏感時期，卻爆出有一名中國大姐在佛羅里達超市狂掃口罩的影片，還猖狂的說「一點都不給美國人留」，影片曝光後全網罵翻。

男偽造醫生證明謊稱確診「想放14天有薪假」 丟了工作還被關

新冠肺炎（COVID-19）疫情爆發，但美國南卡羅萊納州（South Carolina）竟有一名男子為了放14天的有薪假，謊稱自己確診新型冠狀肺炎還偽造醫生證明引起騷動，事實曝光後不僅讓他丟了工作還吃上官司。

超市掃貨塞滿車廂被罵「囤貨」 女出面解釋原因網讚：超暖

新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情下，多個地方都出現超市搶購潮，一些民眾大量買入食物、廁紙等，令其他人買不到需要的物資。一名美國女子日前買了大量的物資，甚至塞滿整個車尾箱，結果遭旁人大罵她「囤貨」，後來事件出現大逆轉，她出面解釋公開真相，不少網民亦紛紛改為大讚她有愛心。

學校停課媽被迫在家教小孩 兒日記曝情況：很不妙

新冠肺炎（COVID-19）疫情延燒全球，造成許多國家學校停課，爸媽只好在家扮演老師教導孩子，這讓不少家長因而崩潰。美國一名媽媽發現8歲兒子在日記寫道，「情況真的不妙，我媽壓力太大了」，照片在網上曝光，吸引4.6萬人按讚。

不要再來玩了！英國警方防疫出狠招 染黑夢幻藍湖仙境

新冠肺炎（COVID-19）持續延燒，歐美國家的疫情更是一發不可收拾，各國政府祭出封城、鎖國政策來減少民眾的感染風險，英國中部以藍湖聞名的溫泉小鎮巴克斯頓，竟將夢幻的天藍色湖泊染黑，就為了防止民眾在疫情嚴峻期間，還冒著風險前來觀光。

為出門不惜秀下限！ 英國人假扮「灌木叢、垃圾袋」

新冠肺炎疫情全球延燒，英國從一開始的「佛系防疫」，到後來宣布實施3週禁足令，可說是政策大轉彎。許多被「悶壞」的英國人開始想辦法溜出門透氣，就有人套上黑色大垃圾袋，讓自己看起來像堆放在路邊的垃圾；也有人將自己打扮成綠色灌木叢，隱身在路邊樹林裡，等路上沒車流經過時再跑來跑去。

幫蔬菜洗澡？浪費食物潮？ 英國人舉動氣翻網友

英國爆發出恐慌搶購潮後兩周，有民眾目睹英國戶外垃圾桶中充滿食物。另外英國還有一名婦人將買回來的蔬菜水果全丟到浴缸浸泡清潔劑，女兒看不下去PO上Twitter。這些照片經網友轉載至PTT後，氣得大批台灣網友留言：「超級浪費食物」，甚至忍不住大罵髒話。

馬來西亞下令「購物僅限一家之主」 眾多男人在超市裡迷路

因應新型冠狀病毒疫情緊張，馬來西亞日前推出進一步的管制令，規定只有「一家之主」可以出門購物。然而這則禁令造成大批不知道要買什麼，甚至不知道菜長什麼樣子的男性在市場裡迷路。

曾創世界最大魔術方塊紀錄被打破 英男再次挑戰扳回一城

魔術方塊是一種歷久不衰的經典玩具，許多人試圖要以破解速度打破世界紀錄。不過，英國一名男子卻反向思考，轉而以「建造出世界上最大的魔術方塊」為目標，成功打破了世界紀錄。

影／待在家！居家抗疫不能出門 吉爾吉斯式隔離惹網友大笑

新型冠狀病毒疫情在全球蔓延，就連中亞國家也相繼出現確診病例。吉爾吉斯自本月21號起也有許多州都宣布進入緊急狀態。為了避免疫情擴散，民眾必須待在家裡，不得出門。不過，即使吉爾吉斯人被下令待在家裡，他們卻不見得會因此而失去「能動性」。

印度警察聯手藝術家做「恐怖新冠頭盔」 嚇阻民眾別外出

新冠肺炎（COVID-19）疫情持續肆虐全球，幾乎全世界各個國家都處於防疫緊繃狀態，擁有全世界上第二多人口的印度，該國政府宣布從25日開始全國大封鎖21天，並呼籲民眾3週內不得外出，不過還是有人忍不住出來「趴趴走」，對此就有印度警察想出另類「奇招」，戴起嚇人的「新冠病毒頭盔」，結果也順利達到嚇阻作用，更在網路上瘋傳。

熱門新聞

石油Q2日產量 估減千萬桶

川普想再撒錢救美國經濟　籲推出2兆美元基礎設施法案

道瓊跌逾400點 創史上最糟單季和2008年來最糟單月走勢

末日博士羅比尼示警：美將陷更大蕭條

超市掃貨塞滿車廂被罵「囤貨」 女出面解釋原因網讚：超暖

川普：美、沙、俄三大產油國 將就油價問題「一起來談」

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。