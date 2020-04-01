男偽造醫生證明謊稱確診「想放14天有薪假」 丟了工作還被關

新冠肺炎（COVID-19）疫情爆發，但美國南卡羅萊納州（South Carolina）竟有一名男子為了放14天的有薪假，謊稱自己確診新型冠狀肺炎還偽造醫生證明引起騷動，事實曝光後不僅讓他丟了工作還吃上官司。

根據「FOX CAROLINA」報導，斯帕坦堡郡（Spartanburg County）警長賴特（Chuck Wright）表示，31歲男子朗（Jeffrey Travis Long）日前不僅謊稱自己罹患新冠肺炎向公司請假，還偽造檢測結果是陽性的假醫師證明。

根據報導指出，男子上班的公司接獲消息後，為了慎重起見立刻關閉了公司並進行全面消毒，警長事後表示「我不知道對整棟建築物進行消毒要花費多少錢，但肯定是一筆龐大的費用」。醫院方面則表示，男子過去兩週內根本沒有去過醫院，而且他偽造的醫師證明上也沒有醫院的官方印章。

公司在接獲警局提供的證據後立刻將男子開除，而男子因為涉及偽造文書、製造恐慌等罪行被逮補，目前暫時被拘留在當地監獄。警長表示「在我看來，這個小伙子只是想要兩個星期的帶薪假，但任何人都不應該這樣做」。