超市掃貨塞滿車廂被罵「囤貨」 女出面解釋原因網讚：超暖

新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情下，多個地方都出現超市搶購潮，一些民眾大量買入食物、廁紙等，令其他人買不到需要的物資。一名美國女子日前買了大量的物資，甚至塞滿整個車尾箱，結果遭旁人大罵她「囤貨」，後來事件出現大逆轉，她出面解釋公開真相，不少網民亦紛紛改為大讚她有愛心。

惠特克（Stephanie Rhymer Whitaker）日前花了1100美金（約8523港元）買雨大量生活用品，物品多得塞滿整個車尾箱，包括香蕉、雞蛋、餅乾、飲料等等。惠特克在facebook透露，她在超市被路人責罵她「囤貨」，令她相當委屈。

她解釋「我沒有掃空任何一個貨架，也沒有搶任何人的一樣東西，我只是照着清單買東西」，她指這清單的其實由6個家庭的需要組合而成，有家庭有年紀很小的小孩，有家庭有特別醫療需要或者是單親家庭，以及她的家人和祖父母。

她更花了近3小時分裝物資，並冒雨把物品送到這些不同的家庭，她說，即使要冒健康風險，但她仍100%願意去為這些家庭做有意義的事，至於她自己，她只留下了垃圾袋、一袋馬鈴薯、沙拉、咖啡，一些啤酒，和雞尾酒瑪格麗特。

她認為人們已經假設別人有最好的動機而非挖苦別人，大家的日子都會過得更好，「我們不知道其他人的故事，不知道他們正經歷什麼」，待人有善，如果是有需要的人要向其他人求助，他們一直都在。不少網民得知真相後，大讚惠特克好心，「多謝你做了好的榜樣」、「我們都不應輕易判斷別人」。

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文章授權轉載自《香港01》