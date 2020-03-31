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學校停課媽被迫在家教小孩 兒日記曝情況：很不妙
新冠肺炎（COVID-19）疫情延燒全球，造成許多國家學校停課，爸媽只好在家扮演老師教導孩子，這讓不少家長因而崩潰。美國一名媽媽發現8歲兒子在日記寫道，「情況真的不妙，我媽壓力太大了」，照片在網上曝光，吸引4.6萬人按讚。
美國肯塔基州一名女子肯尼迪（Candice Hunter Kennedy）在臉書分享兒子的家庭教育日記，「情況不妙我媽壓力太大了，我們需要休息一下，才能讓我媽可以理解這些東西，必須再次強調，情況真的不好」。
肯尼迪看完日記哭笑不得地說，「沒錯！我快被搞死了」。貼文一出，網友笑翻留言，「兒子好可愛，太好笑了」、「有同感，我這周在家陪我孩子，學到很多事物」、「笑死我了，身為家長感同身受」、「小孩表示：救救我們」、「小朋友很誠實」。
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