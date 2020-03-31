不要再來玩了！英國警方防疫出狠招 染黑夢幻藍湖仙境

新冠肺炎（COVID-19）持續延燒，歐美國家的疫情更是一發不可收拾，各國政府祭出封城、鎖國政策來減少民眾的感染風險，英國中部以藍湖聞名的溫泉小鎮巴克斯頓，竟將夢幻的天藍色湖泊染黑，就為了防止民眾在疫情嚴峻期間，還冒著風險前來觀光。

根據《CNN》報導，位在英國中部德比郡的巴克斯頓（Buxton），以溫泉及維多利亞時期的建築著稱。該處的哈普爾山（Harpur Hill）還擁有一座絕美的夢幻藍湖（Blue Lagoon），每年都吸引各國的旅人前來朝聖。不過，在現在疫情緊張的非常時期，儘管英國已進入「全境封鎖」、居民非必要3個星期不得出門的狀態，還是有許多民眾到訪哈普爾山的藍湖，讓巴克斯頓的警方不得不用水溶性染料將藍湖「染黑」，降低它的美觀性，來防止絡繹不絕的遊客。

事實上，這座湖泊之所以會呈現如此美妙、奇幻的藍色，是因為該處原本是一座石灰岩採石場，在採石場廢棄後，場內的坑洞經過長年來的積水，最後成為一座湛藍的潟湖。然而，雖然這座湖外表相當夢幻，湖底卻沉積了各種垃圾、動物屍體，甚至還有廢棄車輛的殘骸在裡頭，水質超毒。

雖然過去巴克斯頓的警方也曾為了防止民眾進入藍湖游泳，而將湖水染黑；這次為了要讓居民乖乖待在家，又再度破壞夢幻景觀的行為，在社群媒體上引發討論。許多網友大讚警方的措施，認為現在應該想盡任何辦法防止人群聚集；也有人認為，警方在發布消息時應該註明，這座湖泊早已被污染，生物很難在湖中存活，才不會遭人誤解是破壞自然生態。