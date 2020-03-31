為出門不惜秀下限！ 英國人假扮「灌木叢、垃圾袋」

新冠肺炎疫情全球延燒，英國從一開始的「佛系防疫」，到後來宣布實施3週禁足令，可說是政策大轉彎。許多被「悶壞」的英國人開始想辦法溜出門透氣，就有人套上黑色大垃圾袋，讓自己看起來像堆放在路邊的垃圾；也有人將自己打扮成綠色灌木叢，隱身在路邊樹林裡，等路上沒車流經過時再跑來跑去。

日前有網友在抖音（TikTok）放上一段影片，只見空無一人的街道上，原本路邊種植高矮不一的樹叢，竟有一棵動了起來。那棵「灌木叢」從街邊小路跑到馬路口蹲下，確認四下無人，再狂奔過馬路，到對街的綠色草坪上蹲下，遠看宛如一棵種在路邊的綠樹。偶爾發現汽車駛過，「灌木叢」會先暫時停下來，或者在柏油馬路上連滾帶爬，讓錄下這段影片的居民笑道「鄰居已經將事情做到極致了！」

同樣在英國的另一個社區，市容規劃沒什麼綠樹，就有兩個人穿上黑色垃圾袋，在路上奔跑。當他們蹲在路邊時，乍看之下跟被丟棄的臭垃圾沒兩樣。為了出門無所不用其極。英國23日進入為期三周的「全境封鎖」的日常暫停狀態，除了民生必需與特定行業外，其餘全停工停班；非必要或特許行為者不得離開家門。有一名8歲大的女孩因為沒辦法舉行生日派對，所以父母跟街坊鄰居說好，每一戶居民站在自家門前，當女孩從屋內走出家門時，合力唱起生日快樂歌，在不觸犯防疫條例的情況下，替女孩營造不一樣的生日驚喜。

英國人為了出門，打扮成跟街邊一樣的綠色灌木，躲在路邊很難察覺有異樣。 圖／擷取自New York Post推特推文

英國人為了出門，穿上黑色大垃圾袋。 圖／擷取自Diabetes UK Guildford & SW Surrey Group推特推文

八歲小女孩站到自家門口，接受街坊鄰居的生日歌祝福。 圖／擷取自FierceWarriorNStilettos推特推文

Person dresses as bush to sneak out during the coronavirus lockdown 😂 https://t.co/pWs19IGEKA pic.twitter.com/dAcHbL406c — New York Post (@nypost) March 30, 2020

How we're leaving the house in quarantine. !! pic.twitter.com/NwjSYT53dG — Diabetes UK Guildford & SW Surrey Group (@diabetes_sw) March 30, 2020