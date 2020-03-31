幫蔬菜洗澡？浪費食物潮？ 英國人舉動氣翻網友

英國爆發出恐慌搶購潮後兩周，有民眾目睹英國戶外垃圾桶中充滿食物。另外英國還有一名婦人將買回來的蔬菜水果全丟到浴缸浸泡清潔劑，被女兒拍照PO上Twitter。這些照片經網友轉載至PTT後，氣得大批台灣網友留言「超級浪費食物」，甚至忍不住大罵髒話。

英國大概在3月中爆發恐慌搶購潮，除了衛生紙之外，各種食品如罐頭、義大利麵、保久乳、麵包等也都被搶購一空。而在兩周後，有民眾目擊到英國的戶外垃圾桶中布滿了食物，有些甚至還保持原包裝，連開封都沒有。這些照片被PO上Twitter後，許多國外網友也大罵「好浪費」、「為什麼不冷凍起來而要浪費掉？」甚至有些網友表示「跟我預期的一樣」。

Photos from some bin men

This is what happens when you bulk buy, cannot tell you how angry this makes me in this time of need. 😡 pic.twitter.com/RCckBOp150 — Stop the EU 🇬🇧 (@Stop_The_EU) March 28, 2020

另外英國還有一名婦人將買回來的蔬果食品全丟到浴缸浸泡清潔劑，被女兒拍照PO上Twitter，照片中清楚可見泡在浴缸中的食物除了盒裝和密封的食品外，甚至還有只包了薄薄一層塑膠膜的高麗菜、花椰菜、番茄等蔬果。文中雖沒有表示用的是何種清潔劑，但從浴缸中的泡泡來看的確不只是用水洗過而已，也令網友懷疑這些食物是否還能吃？

照片經網友轉載至PTT後，引起大批台灣網友怒火：「超浪費，會下地獄」、「突然覺得，西方人腦洞也很大」，更有許多網友氣得直接大罵髒話。但也有網友似乎不意外地表示「非常的英國」。