馬來西亞下令「購物僅限一家之主」 眾多男人在超市裡迷路

因應新型冠狀病毒疫情緊張，馬來西亞日前推出進一步的管制令，規定只有「一家之主」可以出門購物。然而這則禁令造成大批不知道要買什麼，甚至不知道菜長什麼樣子的男性在市場裡迷路。

馬來西亞日前出現大批男子，自詡為「一家之主」，在超市裡迷路。這些男子看著太太們提供的清單，一頭霧水地在超市裡尋找他們可能連長什麼樣子都不知道的蔬菜，有人打趣地在臉書上表示，他覺得一群人在超市裡看著清單找來找去，「感覺像在玩尋寶遊戲」。

不過，有些人恐怕就沒有這樣的閒情逸致了。根據BBC報導，推特上近期出現大量來自馬來西亞男人們的哀嚎，表示他們完全不知道太太究竟要他們買什麼，「白菜跟芥菜到底要怎麼分啦！為什麼有那麼多種高麗菜啊？」也有人被交代要買綠豆卻買了四季豆，或是分不清楚紅蔥頭跟洋蔥，甚至因為在市場裡因為買錯了紅蘿蔔而被電話那頭的太太臭罵一頓。

馬來西亞的女性們也不得不面對事實：讓男人們出去購物比起以往自己來還要多花一個小時的時間。而以往可能只需要三十分鐘就可以完成了。

由於狀況實在太過嚴重，政府和超市也不得不推出各種圖卡，告訴這些男性，什麼菜叫做什麼名字，雞隻的各部位又分別是什麼肉。也有廚師在臉書上呼籲男性們，出門時最好確認自己的手機有充飽電，這樣才可以在不知道要買什麼菜的時候Call out求援。

不過，也有網友對於這些男人上街迷路的行為表示嗤之以鼻，「現在大家知道，真正的『恐慌購物』是什麼了。就是一堆男人覺得他們是『一家之主』，結果連青蔥跟韭菜都分不出來。」