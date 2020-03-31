曾創世界最大魔術方塊紀錄被打破 英男再次挑戰扳回一城

魔術方塊是一種歷久不衰的經典玩具，許多人試圖要以破解速度打破世界紀錄。不過，英國一名男子卻反向思考，轉而以「建造出世界上最大的魔術方塊」為目標，成功打破了世界紀錄。

今年54歲的東尼・費雪來自英格蘭東部沙福郡葉士域治鎮（Ipswich, Suffolk），他曾經在四年前，建造過一個5呎2吋（約157.5公分）的魔術方塊，創下世界紀錄。不過，這個紀錄之後卻在2018年遭到其他人打破。如今，東尼又捲土重來，在去年十一月底完成了一個6呎8吋（約202.2公分）高的大魔術方塊，再度創下金氏世界紀錄。

這個世界最大的魔術方塊，一共花了東尼330個小時製作完成。和一般的魔術方塊一樣，能夠正常旋轉、操作。只不過，操作起來恐怕沒那麼輕鬆。