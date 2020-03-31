影／待在家！居家抗疫不能出門 吉爾吉斯式隔離惹網友大笑

新型冠狀病毒疫情在全球蔓延，就連中亞國家也相繼出現確診病例。位於中亞內陸的吉爾吉斯共和國自本月21號起也有許多州都宣布進入緊急狀態。為了避免疫情擴散，民眾必須待在家裡，不得出門。不過，即使吉爾吉斯人被下令待在家裡，他們卻不見得會因此而失去「能動性」。

推特帳戶「拜訪吉爾吉斯（Visit Kyrgyzstan）」是一個以推廣吉爾吉斯觀光為主題的帳戶，時常在網路上發佈吉爾吉斯的各種民族風情：日前，他們就發佈了一支影片，影片中是吉爾吉斯的遊牧民將帳篷抬起，移動到另一個地方。這種移動方式不但達到了「足不出戶」的條件，卻又可以保障遊牧民四處移動的特性。原PO在影片上標上「StayAtHome」，笑稱這是吉爾吉斯式的居家隔離。

雖然根據俄國媒體RT報導，這支影片中的遊牧民並不是真的因為居家隔離而做出如此舉動，不過也引來許多網友的關注。有些網友笑稱，這才是真正的Mobile Home（可移動式住家），也有網友讚嘆吉爾吉斯人的智慧和吉爾吉斯的美麗。

吉爾吉斯的緊急狀態將會持續到四月十五日，這個位於中亞的內陸國家目前已經有94例確診，不過尚無死亡病例。